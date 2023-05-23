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Захисники незначно просунулись по флангах на півночі і півдні від Бахмута, – Маляр

В самому місті ворог продовжує взятих під контроль районів. 

Захисники незначно просунулись по флангах на півночі і півдні від Бахмута, – Маляр
Фото: EPA/UPG

Бої в Бахмуті зменшилися, знизилась активність наступальних дій ворог на Бахмутському напрямку. Однак кількість обстрілів стабільно висока.

Росіяни продовжують зачистку районів взятих під контроль районів міста. ЗСУ контролюють південно-західну околицю Бахмута в районі "Літак", повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

"У передмісті тривають бої, ворог намагається зайняти вигідні позиці, але йому це не вдається. На певних ділянках ворог в обороні. Несе великі втрати", – зазначила вона. 

По флангах на півночі і півдні від Бахмута в нас є незначне просування.

Нагадаємо, Бахмут практично повністю захоплений ворогом, але оборонці просуваються на Бахмутському напрямку. За словами командувача Сухопутних військ Олександра Сирського,  станом на 21 травня українські воїни просувалися по флангах у передмісті Бахмута і фактично наближалися до взяття міста у тактичне оточення.

Учора Маляр повідомила, що оборона Бахмута як міста свою задачу виконала. Захисники боролися з активними наступальними діями ворога на місто близько 10 місяців. 

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