Захисники незначно просунулись по флангах на півночі і півдні від Бахмута, – Маляр

В самому місті ворог продовжує взятих під контроль районів.

Бої в Бахмуті зменшилися, знизилась активність наступальних дій ворог на Бахмутському напрямку. Однак кількість обстрілів стабільно висока.

Росіяни продовжують зачистку районів взятих під контроль районів міста. ЗСУ контролюють південно-західну околицю Бахмута в районі "Літак", повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

"У передмісті тривають бої, ворог намагається зайняти вигідні позиці, але йому це не вдається. На певних ділянках ворог в обороні. Несе великі втрати", – зазначила вона.

По флангах на півночі і півдні від Бахмута в нас є незначне просування.

Нагадаємо, Бахмут практично повністю захоплений ворогом, але оборонці просуваються на Бахмутському напрямку. За словами командувача Сухопутних військ Олександра Сирського, станом на 21 травня українські воїни просувалися по флангах у передмісті Бахмута і фактично наближалися до взяття міста у тактичне оточення.

Учора Маляр повідомила, що оборона Бахмута як міста свою задачу виконала. Захисники боролися з активними наступальними діями ворога на місто близько 10 місяців.