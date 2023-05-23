​Російський інфопростір відреагував на події в Бєлгородській області "панікою та неузгодженістю", – ISW

Операція бійців "Російського добровільного корпусу" і легіону "Свобода Росії" в Бєлгородській області спричинила паніку в російському інформпросторі, а також критику керівництва за неспроможність посилити кордони і створити надійні укріплення.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як повідомлялося, вранці понеділка підрозділи "РДК" і "ЛСР" здійснили рейд у Бєлгородську область. Російські джерела почали повідомляти, що їхній загін у складі двох танків, БТР і ще дев'яти бронемашин перетнув кордон і взяв під контроль Козинку, селище Грайворонського району, що за 600 метрів від кордону з українською Сумською областю.

Деякі джерела також стверджували, що угруповання взяло під контроль населені пункти Глотове і Гора-Поділ (3 км і 5 км від кордону відповідно).

Експерти ISW поки що не виявили геолокаційного підтвердження того, що "РДК" або "ЛСР" досягли Глотового або Гори-Подолу. Однак, кадри з геолокацією, опубліковані 22 травня, дійсно говорять про те, що "РДК" завдав удару по прикордонному посту біля Козинки, перш ніж перетнути кордон як мінімум із одним танком. "РДК" також розмістив кадри, на яких видно тіло російського прикордонника на станції, очевидно, біля Козинки.

У звіті зазначається, що російський інформаційний простір відреагував на події 22 травня "панікою та неузгодженістю".

Так, деякі мілітарі-блогери назвали учасників операції "зрадниками Росії", безпідставно звинувативши у роботі на ГУР Міноборони України. Кілька таких російських блогерів та ЗМІ почали поширювати наратив про те, що атака була "цілеспрямованою інформаційною операцією", яка мала на меті відвернути увагу від "захоплення" Бахмута Росією та посіяти паніку в російському інфопросторі напередодні контрнаступу ЗСУ.

Нагадаємо, за даними ГУР Міноборони, легіон "Свобода Росії" і "РДК" проводять операцію в Бєлгородській області РФ з метою створення "смуги безпеки" для захисту українців. У ГУР наголосили, що операцію проводять винятково громадяни РФ.

Тим часом, в Бєлгородській області оголосили "режим контртерористичної операції". У соцмережах також зʼявилися кадри, які нібито демонструють офіційну евакуацію з Грайворонського району. Натомість МНС Бєлгородської області повідомило, що не оголошувало про евакуацію, і припустило, що деякі особи, "залишають територію за власним бажанням". Зрештою губернатор визнав, що повертатись додому евакуйованим поки що не треба.

Ще в березні, під час першого рейду на територію РФ, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк також зазначав, що історії про українські ДРГ в РФ – це класична провокація. У ГУР тоді ж сказали, що події в Брянській області є внутрішнім протистоянням громадян РФ.