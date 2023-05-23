Залужний обговорив із головнокомандувачем Сил НАТО в Європі передачу Україні винищувачів F-16

Також сторони оговорили збільшення кількості боєприпасів для України.

Сьогодні, 23 травня, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Про це повідомила пресслужба Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

“Необхідність посилення протиповітряної оборони, в тому числі за допомогою винищувачів F-16, та збільшення кількості боєприпасів - були ключовими темами нашого діалогу”, - йдеться у повідомленні.

Також Залужний та Каволі обговорили продовження спільної роботи щодо обслуговування та ремонту військової техніки.

Крім того, Залужний розповів колезі про ініціативу посилення української морської піхоти за рахунок створення нових бригад.

Нагадаємо, раніше Головокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Він розповів колезі про масовані атаки росіян дронами та ракетами різних типів, зокрема аеробалістичними Х-47М2 “Кинджал”.