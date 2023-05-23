Російські окупанти знову обстріляли Дніпропетровщину

Внаслідок обстрілів люди не постраждали.

Сьогодні, 23 травня, під російським ударом були Нікополь, Марганецька та Мирівська громади у Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Російські окупаційні війська завдали ударів з важкої артилерії.

Внаслідок обстрілів люди не постраждали.

Від обстрілів отримали пошкодження готель та 6 приватних будинків. Потрощені чотири господарські споруди, одна – зруйнована. Також пошкоджений газопровід.

Наразі триває обстеження територій, котрі потраили під обстріл.

Нагадаємо, російські війська обстріляли місто Вовчанськ і село Липці на Харківщині, внаслідок чого зазнав поранень місцевий житель, пошкоджені приватні будинки.