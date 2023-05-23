Ротації "Вагнера" поблизу Бахмута не фіксується, – Череватий

Заяви про вихід з міста "вагнерівці" робили ще 10 травня.

На цей момент жодних ротацій "ПВК Вагнера" поблизу Бахмута на Донеччині не фіксується.

Про це заявив в ефірі телемарафону речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

"Зважаючи на втрати окупантів безумовно Пригожин хотів би відійти на перегрупування, на переорганізацію. Проте чи дасть йому це зробити їхнє керівництво – велике питання. Так само жодних ротацій «ПВК Вагнера» біля Бахмута ми не можемо підтвердити. Він ще 10 травня, здається, збирався виходити. Думаю, що у цій ситуації рішення Пригожина, м’яко кажучи, не головне", – розповів Череватий.

Раніше Череватий сказав, що в районі Бахмута воює понад 40 тисяч російських військових. Їхні щоденні втрати на фронті сягають понад 100 вбитими й стільки ж – пораненими.

За його словами, українська армія поступово витісняє ворога на флангах.