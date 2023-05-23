Назад до інтернату. В Дніпро без пояснень повернули з-за кордону 29 дітей з інвалідністю
Назад до інтернату. В Дніпро без пояснень повернули з-за кордону 29 дітей з інвалідністю
Казахстан відмовив у призначенні Гайдая послом України. Питання поставили на паузу, - джерела
Казахстан відмовив у призначенні Гайдая послом України. Питання поставили на паузу, - джерела
Лісовий прокоментував написання своєї дисертації та анонсував нову культуру доброчесності
Лісовий прокоментував написання своєї дисертації та анонсував нову культуру доброчесності
Операція зі створення "смуги безпеки": у ГУР розповіли, що відбувається в Бєлгородській області
Операція зі створення "смуги безпеки": у ГУР розповіли, що відбувається в Бєлгородській області
Міносвіти переглядає дисципліни, які можна скоротити і хоче осучаснити викладання праці, − Лісовий
Міносвіти переглядає дисципліни, які можна скоротити і хоче осучаснити викладання праці, − Лісовий
ЗСУ показали фото та відео зі зруйнованого Бахмута: "Саме так виглядає наш шлях до Перемоги"
ЗСУ показали фото та відео зі зруйнованого Бахмута: "Саме так виглядає наш шлях до Перемоги"
Оксен Лісовий: "Сьогодні діти в школі можуть збирати FPV-дрони"
Оксен Лісовий: "Сьогодні діти в школі можуть збирати FPV-дрони"
Росія евакуює сховище ядерних боєприпасів “Бєлгород-22” з Бєлгородської області, - ГУР
Росія евакуює сховище ядерних боєприпасів “Бєлгород-22” з Бєлгородської області, - ГУР
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
ГоловнаСуспільствоВійна

За добу на Таврійському напрямку знищено й поранено понад роту окупантів, – Тарнавський

Робота по знищенню ворога продовжується, зазначив командувач.

За добу на Таврійському напрямку знищено й поранено понад роту окупантів, – Тарнавський
Фото: mukachevo.net

За добу Сили оборони на Таврійському напрямку виконали понад тисячу вогневих завдань, знищили й поранили більше роти російських окупантів.

Про це в Телеграмі повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський. 

"Робота по знищенню ворога продовжується. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1029 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти", – зазначив командувач.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 480 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 204 360 військових.

Також оператори Сил Спецоперацій України знищили російський комплекс спостереження “Іронія”.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies