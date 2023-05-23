За добу на Таврійському напрямку знищено й поранено понад роту окупантів, – Тарнавський

За добу Сили оборони на Таврійському напрямку виконали понад тисячу вогневих завдань, знищили й поранили більше роти російських окупантів.

Про це в Телеграмі повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.

"Робота по знищенню ворога продовжується. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1029 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти", – зазначив командувач.

Нагадаємо, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 480 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 204 360 військових.

Також оператори Сил Спецоперацій України знищили російський комплекс спостереження “Іронія”.