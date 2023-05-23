Укрзалізниця планує тестування жіночих купе

Метою є допомогти жінкам почуватися комфортніше та безпечніше. Очікується, що тестування займе декілька місяців. Рішення щодо масштабування буде прийматися разом з громадою та фахівцями.

Національний перевізник “Укрзалізниця” працює над комплексним підвищенням безпеки поїздок та планує тестування жіночих купе.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

“Укрзалізниця активно працює над питанням посилення безпекових заходів у пасажирських поїздах. Зокрема, компанія розглядає можливість запровадження жіночих купе”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що розробляються IT-рішення та будуть внесені відповідні зміни до нормативних актів. Також компанія проводить консультації з юристами, міжнародними та українськими громадськими організаціями.

“Безпека українців — незалежно від гендеру — є нашим фундаментальним пріоритетом, особливо в період повномасштабної війни. Наші залізничники уважно вивчили світовий досвід, адже жіночі купе або вагони існують у деяких країнах Азії та були протестовані в Європі. Ми віримо в комплекс заходів, де тривожні кнопки та сигналізація в купе, відеоспостереження, посилене патрулювання і невідворотне покарання за будь-який доведений прояв домагань відіграватимуть ключову роль у викоріненні цього явища. Тому поточне рішення залізниці — допомогти жінкам почуватися комфортніше та безпечніше за допомогою комплексу заходів, одним з яких стане «пілот» з жіночими купе. Ми тестуватимемо їх упродовж декількох місяців та разом з громадою і фахівцями приймемо рішення щодо масштабування. Це буде залежати від реального попиту та відгуків”, — зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Зазначається, що на першому етапі послугу з купівлі квитків у жіночі купе можливо реалізувати тільки через власний мобільний застосунок Укрзалізниці.

У компанії нагадали, що в 2010 році Укрзалізниця вже запроваджувала таку послугу, але вона не користувалася попитом, адже була доступною виключно в касах.

Жіночі купе буде запроваджено в експериментальному режимі на декількох обраних маршрутах далекого сполучення, пасажири яких проводили в дорозі багато часу.

Зазначається, що всі нові та модернізовані вагони Укрзалізниці — а це близько 15% вагонів у активному використанні — наразі обов’язково оснащені камерами відеоспостереження та кнопками виклику провідника.

Нагадаємо, в поїздах Укрзалізниці можна буде отримати розважальні дитячі матеріали. Пасажири, які подорожують з дітьми, можуть отримати їх у провідника та забрати з собою.