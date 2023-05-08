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В поїздах Укрзалізниці можна буде отримати розважальні дитячі матеріали

Пасажири, які подорожують з дітьми, можуть отримати їх у провідника та забрати з собою.

В поїздах Укрзалізниці можна буде отримати розважальні дитячі матеріали
Фото: Пресслужба Укрзалізниці

На всіх рейсах Укрзалізниці стали доступні дитячі розмальовки та розвивально-розважальні книжки. Також діти можуть пограти в освітні настільні ігри. 

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“Пасажири, які подорожують з дітьми, можуть отримати їх у провідника та забрати з собою”, - йдеться у повідомленні. 

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Перевізник нагадує, що разом з UNICEF Ukraine відкрив безкоштовні освітньо-розважальні дитячі зони "Спільно".Вони з'явилися на залізничних вокзалах Києва, Львова та Харкова.

У цих локаціях пасажири з дітьми можуть безпечно очікувати на рейс, також там передбачені приватні кімнати для грудного вигодовування та сповивання. 

Як раніше повідомлялось, відновлення колії між Дебреценом і Ньїредьхазою може зайняти тривалий час, тому Укрзалізниця переглянула маршрути та розклади усіх поїздів, що сполучають Україну та Угорщину.

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