Росіяни з артилерії обстріляли ще два села на Херсонщині

Російські війська в понеділок, 8 травня, обстріляли село Золота Балка та село Качкарівка (обидва - Бериславський район, Херсонська обл.).

Про це повідомив голова районної військової адміністрації Володимир Литвинов.

"Росіяни зі ствольної артилерії здійснили обстріл с. Золота Балка Новоолександрівської територіальної громади, внаслідок якого частково пошкоджено адміністративну будівлю та сільську амбулаторію. На щастя, постраждалих немає", - написав він.

Однак є поранений у Милівській територіальній громаді.

"Унаслідок артилерійського удару одна людина дістала поранення в с.Качкарівка", - повідомив Литвинов.

Нагадаємо, що армія РФ вкотре вдарила по селу Станіслав Херсонського району. Поранення отримали десять людей, серед них 9-річна дитина. Девʼятьом пораненим лікарі надали допомогу та відпустили додому.

Незадовго до цього повідомлялося, що російські військові завдали удару по селу Антонівка на Херсонщині. Поранень зазнали 67-річна жінка та 42-річний чоловік. Їх шпиталізували.

Звільнена територія Херсонської області перебуває під постійним вогнем окупантів. За минулу добу росіяни здійснили 42 обстріли регіону, випустивши 282 снаряди з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 7 разів. В результаті атаки дві людини дістали поранення.