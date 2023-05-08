Польща надіслала Україні 10 МіГ-29, - міністр оборони Блащак

Під час візиту Маріуша Блащака до Канади йшлося про подальшу підтримку України.

Польща надіслала 10 МіГ-29 для бойових дій в Україні, повідомляє Defence24 із посиланням на словами польського міністра національної оборони Маріуша Блащака.

Блащак перебуває з візитом у Канаді. В Оттаві він зустрівся з канадською колегою Анітою Ананд.

За інформацією пресслужби польського Міноборони, переговори стосувалися подальшої підтримки України, співробітництва в НАТО та співробітництва у сфері модернізації та нарощування співпраці між збройними силами обох держав.

Нагадаємо, раніше уряд Німеччини дозволив Польщі передати МіГ-29 в Україну. До цього радник польського президента з питань безпеки заявив, що у Польщі перебуває десяток літаків.

Українські Повітряні сили заявили, що надання Польщею МіГ-29 їх посилить, але для переваги України в повітрі треба F-16.