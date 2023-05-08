Єврокомісія передала країнам ЄС пропозиції щодо 11-го пакету санкцій

За даними ОПУ, вони можуть стосуватись російських пропагандистів та економіки.

Європейська комісія передала країнам Євросоюзу пропозиції щодо 11-го пакету санкцій проти Росії.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. "Це гарна новина. Очікуємо сюрпризи для пропагандистів росіян, а також їх економіки", – написав він.

Днями агентство Bloomberg писало, що Євросоюз націлився на механізм, що утримуватиме треті країни від допомоги Росії та придушить російські торговельні канали. Якщо це не спрацює, блок спробує впровадити цільові обмеження на ключові товари.

Politico також писало, що новий санкційний пакет збираються ухвалити вже незабаром, але чи торкнеться від країн, що допомагають Росії обходити санкції, даних не було. Financial Times стверджує, що обмеження можуть торкнутися китайських компаній.

Попередній, десятий пакет санкцій Євросоюз схвалив у лютому. До нього увійшли заходи, спрямовані на запобігання ввезення до РФ компонентів, що можуть використовуватись у військових цілях, зокрема безпілотників. У березні головний дипломат ЄС Жозеп Боррель говорив, що "з точки зору санкцій ми можемо зробити не так багато, але ми можемо продовжувати збільшувати фінансову та військову підтримку".

На початку квітня український президент і глава Єврокомісії обговорили впровадження наступного, 11-го пакета. Згодом комісар ЄС із фінансових питань повідомив, що нові обмежувальні заходи вже готові. МакГіннес заявила, що Брюссель не тільки запровадить додаткові санкції проти Москви, але й намагатиметься забезпечити ефективне виконання санкцій, щоб окремим і юридичним особам було важче їх обійти. Поки що цей пакет так і не ухвалили.

Минулого місяця напередодні зустрічі Group of 7 зʼявилася інформація, що США та деякі інші країни пропонують заборонити до Росії увесь експорт, окрім їжі та медикаментів. Однак Японія та країни ЄС не підтримали це.