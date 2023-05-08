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ЄС готує санкції проти китайських компаній, які допомагають Росії з озброєнням, – Financial Times

До санкційного списку, що готується, також входять дві компанії з ОАЕ та одна з Вірменії.

ЄС готує санкції проти китайських компаній, які допомагають Росії з озброєнням, – Financial Times
Фото: rada.gov.ua

Європейський Союз готує санкції проти китайських компаній, які допомагають Росії з озброєнням.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За даними видання, сім китайських компаній, які обвинувачуються у продажу обладнання, що може бути використане Росією для озброєння, було перелічено в новому пакеті санкцій, який у ЄС обговорюватимуть цього тижня.

Зазначається, що деякі компанії вже потрапили під санкції США, і дії Євросоюзу, ймовірно, викличуть невдоволення в КНР. Раніше ЄС уникав критики Китаю, стверджуючи, що немає доказів того, що він безпосередньо постачає зброю Москві для продовження війни проти України.

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До санкційного списку, що готується, також входять дві компанії з Об'єднаних Арабських Еміратів і одна з Вірменії. Ще до списку потрапили дві компанії з материкового Китаю "3HC Semiconductors" та "King-Pai Technology", які вже перебувають під американськими санкціями.

Також до переліку входять п'ять компаній, що базуються в Гонконгу, дві з яких перебувають у списку санкцій США: "Sinno Electronics" і "Sigma Technology".

Компанію "3HC Semiconductors", яка виробляє комп'ютерні чіпи, звинувачують у "спробі обійти експортний контроль та придбанні чи спробі придбати товари американського походження для підтримки військової та/або оборонної промислової бази Росії".

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg також повідомляло, що ЄС готує новий механізм проти країн, які допомагають Москві обходити санкції. За даними видання, серед інших, це –Туреччина, ОАЕ та Казахстан.

На початку квітня український президент і глава Єврокомісії обговорили впровадження наступного, 11-го пакета. Згодом комісар ЄС із фінансових питань повідомив, що нові обмежувальні заходи вже готові. МакГіннес заявила, що Брюссель не тільки запровадить додаткові санкції проти Москви, але й намагатиметься забезпечити ефективне виконання санкцій, щоб окремим і юридичним особам було важче їх обійти. Поки що цей пакет так і не ухвалили.

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