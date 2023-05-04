ЄС зосередяться на заходах проти країн, які допомагають Росії уникнути санкцій, – Bloomberg

Якщо це не спрацює, є запасний варіант – цільові обмеження на ключові товари.

Євросоюз націлився на механізм, що утримуватиме треті країни від допомоги Росії та придушить російські торговельні канали. Якщо це не спрацює, блок спробує впровадити цільові обмеження на ключові товари, повідомляє Bloomberg із посиланням на співрозмовників.

ЄС також хоче розширити сферу дії декількох чинних експортних заходів та заборонити транзит багатьох товарів через Росію.

За даними ЗМІ, обійти санкції Росії допомагають, серед інших, Туреччина, ОАЕ та Казахстан.

Попередній, десятий пакет санкцій Євросоюз схвалив у лютому. До нього увійшли заходи, спрямовані на запобігання ввезення до РФ компонентів, що можуть використовуватись у військових цілях, зокрема безпілотників. У березні головний дипломат ЄС Жозеп Боррель говорив, що "з точки зору санкцій ми можемо зробити не так багато, але ми можемо продовжувати збільшувати фінансову та військову підтримку".

На початку квітня український президент і глава Єврокомісії обговорили впровадження наступного, 11-го пакета. Згодом комісар ЄС із фінансових питань повідомив, що нові обмежувальні заходи вже готові. МакГіннес заявила, що Брюссель не тільки запровадить додаткові санкції проти Москви, але й намагатиметься забезпечити ефективне виконання санкцій, щоб окремим і юридичним особам було важче їх обійти. Поки що цей пакет так і не ухвалили.

Минулого місяця напередодні зустрічі Group of 7 зʼявилася інформація, що США та деякі інші країни пропонують заборонити до Росії увесь експорт, окрім їжі та медикаментів. Однак Японія та країни ЄС не підтримали це.