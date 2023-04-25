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ЄС та Японія відхилили пропозицію США майже повністю заборонити експорт до Росії, − ЗМІ

Це вважається "просто нездійсненим".

ЄС та Японія відхилили пропозицію США майже повністю заборонити експорт до Росії, − ЗМІ
Фото: picdrop.com

Партнери США з “Групи семи” відхилили пропозицію США оголосити на травневому саміті заборону на весь експорт до Росії за винятком продовольства та медикаментів. 

Про це повідомило BBC з посиланням на Financial Times.

Про таку пропозицію в рамках G7 стало відомо минулого тижня.

FT підтверджує, що такий пункт міститься у проєкті підсумкової заяви саміту G7 19-21 травня. За даними британської газети, цю пропозицію внесли американці, які незадоволені тим, що росіяни за допомогою сусідніх країн знаходять шляхи обходу санкцій і все-таки ввозять високотехнологічні вироби, які можна використовувати у військовій промисловості.

Проте, за словами анонімних співрозмовників газети, Японія та Євросоюз уже відкинули цю пропозицію.

“На наш погляд це просто нездійсненно”, − пояснив один із цих чиновників.

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У США торгівля з Росією становить лише мізерну частку загального обсягу зовнішньої торгівлі, тоді як країни Євросоюзу та Японія навіть після запровадження санкцій економічно пов'язані з сусідньою Росією значно більше.

У G7 входять США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія та Канада. Крім того, у роботі “сімки” бере участь Євросоюз в особі керівників його центральних органів.

Нагадаємо, наразі санкції майже вдвічі скоротили вартість експорту з Євросоюзу та "Великої сімки" до Росії. За інформацією Trade Data Monitor, йдеться про товари на суму 66 мільярдів доларів з Європи, США, Канади та Японії. У трійці найбільших європейських експортерів товарів до Росії залишаються Німеччина, Італія та Польща.

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