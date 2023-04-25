​Бої на Донбасі – динамічний процес, тому військові воліють звітувати про результат після завершення операції, – Маляр

Ситуація на фронті на сході України безперервно змінюється.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона наголосила, що бойові дії, які тривають зараз на сході, – це безперервний динамічний процес, постійний рух з обох боків.

"Тому, у щоденних зведеннях ви іноді можете бачити, що сьогодні на якомусь напрямку є наступ, а завтра його може не бути – зупинили, ворог перегруповується тощо. Позиції можемо сьогодні у боях втратити, а наступного дня повернути. Саме тому, військові воліють говорити про результат по завершенню операції", – зазначичла Маляр.

Нагадаємо, напередодні Маляр повідомила, що роосіяни намагаються витіснити українців із позицій у Бахмуті, постійно штурмують передмістя.

Раніше заступниця міністра оборони також закликала не обговорювати плани ймовірного контрнаступу ЗСУ.