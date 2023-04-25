Шведський "Жираф" в українських степах
Шведський "Жираф" в українських степах
Тариф за комплексний медогляд ВЛК на базі цивільних медзакладів становитиме 883 грн, - НСЗУ
Тариф за комплексний медогляд ВЛК на базі цивільних медзакладів становитиме 883 грн, - НСЗУ
Підходимо до знакової битви для новітньої історії України, – Буданов
Підходимо до знакової битви для новітньої історії України, – Буданов
Учора оборонці знищили 660 окупантів, 8 танків і 11 безпілотників
Учора оборонці знищили 660 окупантів, 8 танків і 11 безпілотників
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Обліко морале, або Проти кого ми воюємо?
Обліко морале, або Проти кого ми воюємо?
Прихожани Почаївської лаври називають Путіна “правителем” і заявляють, що “українців вбиває Бог”
Прихожани Почаївської лаври називають Путіна “правителем” і заявляють, що “українців вбиває Бог”
80 європарламентарів просять французьке МЗС оголосити китайського посла персоною нон грата
80 європарламентарів просять французьке МЗС оголосити китайського посла персоною нон грата
Як відкрити свій курс із такмеду, або Проблеми та біль тактичної медицини в Україні
Як відкрити свій курс із такмеду, або Проблеми та біль тактичної медицини в Україні
ГоловнаСуспільствоВійна

Українські партизани підірвали блокпост росіян на Херсонщині

Внаслідок спецоперації окупанти понесли втрати в особовому складі.

Українські партизани підірвали блокпост росіян на Херсонщині
Ілюстративне фото
Фото: скріншот відео

Партизани з руху “Атеш” провели успішну операцію на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

“Ввечері понеділка, 23 квітня, біля Олешок було підірвано блокпост біля військового інфраструктурного об’єкта”, - йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Уточнюється, що партизани для підриву використали саморобну вибухівку. В результаті було ліквідовано загін “росгвардійців”, які вели чергування.

ЦНС нагадав, що повідомити про розміщення ворога можна через додатки та месенджери, зокрема телеграм-бот спротиву, СБУ або ж через форму на сайті ЦНС.

Нагадаємо, 24 квітня підрозділами Повітряних Сил ЗСУ було знищено дев’ять ворожих безпілотних літальних апаратів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies