Українські партизани підірвали блокпост росіян на Херсонщині

Партизани з руху “Атеш” провели успішну операцію на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

“Ввечері понеділка, 23 квітня, біля Олешок було підірвано блокпост біля військового інфраструктурного об’єкта”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що партизани для підриву використали саморобну вибухівку. В результаті було ліквідовано загін “росгвардійців”, які вели чергування.

ЦНС нагадав, що повідомити про розміщення ворога можна через додатки та месенджери, зокрема телеграм-бот спротиву, СБУ або ж через форму на сайті ЦНС.

Нагадаємо, 24 квітня підрозділами Повітряних Сил ЗСУ було знищено дев’ять ворожих безпілотних літальних апаратів.