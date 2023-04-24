На Херсонщині двоє людей підірвались на мінах

Один з них загинув на місці.

Мешканці Херсонської області продовжують отримувати травми і гинути від російських мін.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Біля с.Давидів Брід 30-річний місцевий житель йшов уздовж берега річки Інгулець і наступив на невідомий вибуховий пристрій, який здетонував. Внаслідок вибуху чоловік загинув на місці”, - розповіли в поліції.

У тому ж населеному пункті наступного дня 74-річний чоловік, який йшов рибалити на річку, підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі. Його відправили в реанімаційне відділення лікарні, де у чоловіка діагностували травматичну ампутацію стопи, осколкові поранення обличчя та очей. Чоловік втратив багато крові, його стан тяжкий.

Поліція нагадала громадянам, що на деокупованих територіях російські військові залишили чимало вибухових пасток, замінованих ділянок та небезпечних предметів, особливо на узбережжях річок, у полях та лісосмугах.

Нагадаємо, у Кривому Розі створили машину розмінування на основі гусеничного екскаватора. Зараз машина проходить випробування.