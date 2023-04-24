Угорщина відновила пропуск людей через український кордон (оновлено)

Перед цим база даних Прикордонної поліції Угорщини тимчасово призупинила роботу.

На українсько-угорському кордоні з 16:00 понеділка, 24 квітня, оформлення осіб і транспортних засобів на угорській стороні тимчасово не здійснюється.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"За інформацією від угорських колег, база даних Прикордонної поліції Угорщини тимчасово призупинила функціонування", - йдеться в повідомленні.

Про відновлення оформлення буде повідомлено додатково.

Прикордонна поліція Угорщини на своєму сайті також повідомляє про проблему.

"У відповідь на проблему був запроваджений спрощений прикордонний контроль, щоб зменшити час очікування" – йдеться у повідомленні.

При цьому вочевидь йдеться про спрощений контроль на кордоні з Румунією, яка є членом ЄС, але не входить до Шенгенської зони.

Оновлено. Ввечері 24 квітня Угорщина відновила пропуск людей через кордон.

"За оновленою інформацією близько 19:00 функціонування бази даних Прикордонної поліції Угорщини було відновлено", - йдеться у повідомленні прикордонників.

Нагадаємо, що Угорщина до 30 червня заборонила імпорт з України меду та низки м’ясних продуктів.