​МЗС: Україна не потребує дозволу Росії, аби стати членом НАТО

"Небезпечно, коли окремі угорські політики намагаються ставити безпеку в залежність від забаганок Москви".

У Міністерстві закрдонних справ відреагували на слова віцеспікерки парламенту Угорщини про те, що Україні треба дозвіл Росії, щоб вступити в НАТО.

Речник МЗС Олег Ніколенко наголосив, що Україна має суверенне право вільно обирати засоби безпеки. І це право неоднаразово підтверджувалося на рівні всіх держав-членів НАТО, зокрема і Угорщини.

"Ми не потребуємо дозволу Росії, аби стати членом Альянсу. Водночас небезпечно, коли окремі угорські політики намагаються ставити безпеку євроатлантичного простору в залежність від забаганок Москви", - написав він у фейсбуці.

Ніколенко наголосив, що немає жодних об‘єктивних причин, які перешкоджали би вступу України в НАТО.

"Українське членство лише посилить Альянс, унеможливить повторення російської агресії в Європі в майбутньому", - додав він.

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада України звернулася до членів НАТО щодо прискорення вступу України в Альянс.

Пізніше під час зустрічі з Волдоимиром Зеленським у Києві генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна має знайти місце у євроатлантичній родині, і місце України по праву – в НАТО.