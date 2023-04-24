Михайло Забродський: «Бойові – це гроші, які доплачують саме за участь у бойових діях, а не за кабінетну роботу в тилу»
Михайло Забродський: «Бойові – це гроші, які доплачують саме за участь у бойових діях, а не за кабінетну роботу в тилу»
Рейтинг найбільших Twitter-амбасадорів України. Хто з нардепів очолив його?
Рейтинг найбільших Twitter-амбасадорів України. Хто з нардепів очолив його?
Українські сили зайняли позиції на лівому березі Дніпра на Херсонщині, а ворог перейшов в оборону, - ISW
Українські сили зайняли позиції на лівому березі Дніпра на Херсонщині, а ворог перейшов в оборону, - ISW
Обліко морале, або Проти кого ми воюємо?
Обліко морале, або Проти кого ми воюємо?
За минулу добу знищили ЗСУ ще 690 російських окупантів
За минулу добу знищили ЗСУ ще 690 російських окупантів
Міністерство культури створило комісію з перевірки Почаївської лаври, – Ткаченко
Міністерство культури створило комісію з перевірки Почаївської лаври, – Ткаченко
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Шведський "Жираф" в українських степах
Шведський "Жираф" в українських степах
80 європарламентарів просять французьке МЗС оголосити китайського посла персоною нон грата
80 європарламентарів просять французьке МЗС оголосити китайського посла персоною нон грата
ГоловнаСвіт

​МЗС: Україна не потребує дозволу Росії, аби стати членом НАТО

"Небезпечно, коли окремі угорські політики намагаються ставити безпеку в залежність від забаганок Москви".

​МЗС: Україна не потребує дозволу Росії, аби стати членом НАТО
Фото: armyinform.com.ua

У Міністерстві закрдонних справ відреагували на слова віцеспікерки парламенту Угорщини про те, що Україні треба дозвіл Росії, щоб вступити в НАТО.

Речник МЗС Олег Ніколенко наголосив, що Україна має суверенне право вільно обирати засоби безпеки. І це право неоднаразово підтверджувалося на рівні всіх держав-членів НАТО, зокрема і Угорщини.

"Ми не потребуємо дозволу Росії, аби стати членом Альянсу. Водночас небезпечно, коли окремі угорські політики намагаються ставити безпеку євроатлантичного простору в залежність від забаганок Москви", - написав він у фейсбуці.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Ніколенко наголосив, що немає жодних об‘єктивних причин, які перешкоджали би вступу України в НАТО.

"Українське членство лише посилить Альянс, унеможливить повторення російської агресії в Європі в майбутньому", - додав він.

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада України звернулася до членів НАТО щодо прискорення вступу України в Альянс.

Пізніше під час зустрічі з Волдоимиром Зеленським у Києві генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна має знайти місце у євроатлантичній родині, і місце України по праву – в НАТО.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies