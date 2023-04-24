Twitter поверне знаменитостям "синю галочку" без сплати за підписку, - ЗМІ

Після придбання соцмережі Ілоном Маском синя галочка стала платною - 8 доларів за підпискою.

Соціальна мережа Twitter повернула "синю галочку" без сплати за підписку деяким акаунтам, які мають понад мільйон підписників.

Про це повідомляє BBC.

Серед тих, кому повернули синю галочку, - Бейонсе, Гаррі Кейн, Річард Осман і Вікторія Бекхем.

До того, як Twitter купив Ілон Маск, "синя галочка" була значком верифікації, який надавався безкоштовно. Спочатку він використовувався як інструмент, покликаний допомогти зупинити фейкові акаунти і поширення дезінформації.

Зараз це символ того, що акаунт підписався на преміум-послугу під назвою Twitter Blue. Ціна підписки становить близько 8 доларів на місяць.

Ті, хто мав "синю галочку" після початкового процесу верифікації, але вирішив не платити за підписку, почали втрачати свої галочки 20 квітня.

Нагадаємо, 20 квітня Twitter почав видаляти сині галочки верифікації з акаунтів користувачів, які не підписалися на послугу.

Американський письменник Стівен Кінг написав, що в його обліковому записі зазначено, що він підписаний на Twitter Blue, хоча це не так. Після цього Ілон Маск заявив, що особисто заплатить за "синю галочку" Кінга, а також баскетболіста Леброна Джеймса та актора Вільяма Шатнера.

Кінг запропонував Маску перерахувати гроші благодійному фонду Сергія Притули. Маск відповів, що вже допоміг Україні, назвавши суму 100 мільйонів доларів.