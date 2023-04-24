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Twitter поверне знаменитостям "синю галочку" без сплати за підписку, - ЗМІ

Після придбання соцмережі Ілоном Маском синя галочка стала платною - 8 доларів за підпискою.

Twitter поверне знаменитостям "синю галочку" без сплати за підписку, - ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Соціальна мережа Twitter повернула "синю галочку" без сплати за підписку деяким акаунтам, які мають понад мільйон підписників.

Про це повідомляє BBC

Серед тих, кому повернули синю галочку, - Бейонсе, Гаррі Кейн, Річард Осман і Вікторія Бекхем. 

До того, як Twitter купив Ілон Маск, "синя галочка" була значком верифікації, який надавався безкоштовно. Спочатку він використовувався як інструмент, покликаний допомогти зупинити фейкові акаунти і поширення дезінформації.

Зараз це символ того, що акаунт підписався на преміум-послугу під назвою Twitter Blue. Ціна підписки становить близько 8 доларів на місяць.

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Ті, хто мав "синю галочку" після початкового процесу верифікації, але вирішив не платити за підписку, почали втрачати свої галочки 20 квітня.

Нагадаємо, 20 квітня Twitter почав видаляти сині галочки верифікації з акаунтів користувачів, які не підписалися на послугу.

Американський письменник Стівен Кінг написав, що в його обліковому записі зазначено, що він підписаний на Twitter Blue, хоча це не так. Після цього Ілон Маск заявив, що особисто заплатить за "синю галочку" Кінга, а також баскетболіста Леброна Джеймса та актора Вільяма Шатнера.

Кінг запропонував Маску перерахувати гроші благодійному фонду Сергія Притули. Маск відповів, що вже допоміг Україні, назвавши суму 100 мільйонів доларів.

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