Міноборони Казахстану скасувало військовий парад на честь 9 травня

Цього року у Казахстані не буде проводитися військовий парад на честь 9 травня.

Про це повідомили у Міністерстві оборони країни, пише Zakon.kz.

Згідно з повідомленням, військовий парад скасовується з метою економії бюджетних коштів, а також “у зв’язку з необхідністю вирішення інших завдань”.

Зазначається, що натомість Міноборони планує “військово-патріотичні заходи, вшанування військовослужбовців, що особливо відзначилися та роботу з увічнення пам'яті воїнів-казахстанців, які загинули у війні”.

Нагадаємо, традиційної ходи "Безсмертний полк" у Росії 9 травня цього року не буде. Натомість росіяни збираються постити фото ветеранів у соцмережах.