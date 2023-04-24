80 європарламентарів просять французьке МЗС оголосити китайського посла персоною нон грата
80 європарламентарів просять французьке МЗС оголосити китайського посла персоною нон грата
Рейтинг найбільших Twitter-амбасадорів України. Хто з нардепів очолив його?
Рейтинг найбільших Twitter-амбасадорів України. Хто з нардепів очолив його?
Міністерство культури створило комісію з перевірки Почаївської лаври, – Ткаченко
Міністерство культури створило комісію з перевірки Почаївської лаври, – Ткаченко
Шведський "Жираф" в українських степах
Шведський "Жираф" в українських степах
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Обліко морале, або Проти кого ми воюємо?
Обліко морале, або Проти кого ми воюємо?
SpaceX відмовилася від коштів Пентагону на Starlink в Україні, − Маск
SpaceX відмовилася від коштів Пентагону на Starlink в Україні, − Маск
За минулу добу знищили ЗСУ ще 690 російських окупантів
За минулу добу знищили ЗСУ ще 690 російських окупантів
Українські сили зайняли позиції на лівому березі Дніпра на Херсонщині, а ворог перейшов в оборону, - ISW
Українські сили зайняли позиції на лівому березі Дніпра на Херсонщині, а ворог перейшов в оборону, - ISW
ГоловнаСвіт

Міноборони Казахстану скасувало військовий парад на честь 9 травня

Захід скасований з метою економії бюджетних коштів.

Міноборони Казахстану скасувало військовий парад на честь 9 травня
Фото: з відкритих джерел

Цього року у Казахстані не буде проводитися військовий парад на честь 9 травня.

Про це повідомили у Міністерстві оборони країни, пише Zakon.kz.

Згідно з повідомленням, військовий парад скасовується з метою економії бюджетних коштів, а також “у зв’язку з необхідністю вирішення інших завдань”.

Зазначається, що натомість Міноборони планує “військово-патріотичні заходи, вшанування військовослужбовців, що особливо відзначилися та роботу з увічнення пам'яті воїнів-казахстанців, які загинули у війні”.

Підписуйтесь на наш Google News
 

Нагадаємо, традиційної ходи "Безсмертний полк" у Росії 9 травня цього року не буде. Натомість росіяни збираються постити фото ветеранів у соцмережах.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies