США евакуювали співробітників посольства у Судані

Американські військові завершили евакуацію співробітників свого посольства в Судані.

Про це повідомив президент США Джо Байден пізно ввечері в суботу, передає ABC News.

Байден підтвердив евакуацію американських дипломатів із Хартума і заявив, що адміністрація продовжить допомагати американцям в Судані.

"Я вдячний за неперевершену майстерність наших військовослужбовців, які успішно доставили їх у безпечне місце. І я дякую Джибуті, Ефіопії та Саудівській Аравії, які відіграли вирішальну роль в успіху нашої операції", - сказав він.

Байден також повідомив, що посольство буде тимчасово закрито.

"Але наша відданість народу Судану та майбутньому, якого вони прагнуть для себе, нескінченна", - зазначив президент США.

Держсекретар Ентоні Блінкен додав, що призупинення діяльності посольства пов'язане з ризиком для безпеки його працівників.

"Широкомасштабні бойові дії спричинили значну кількість смертей і поранень серед цивільного населення та пошкодження основної інфраструктури та створили неприйнятний ризик для персоналу нашого посольства", - сказав він.

Нагадаємо, заворушення в Судані почалися минулої суботи. Спецпризначенці RSF почали боротися за контроль над урядовими обʼєктами, які контролювали військові внаслідок перевороту 2021 року.

Тоді суданські збройні сили під проводом генерала Аль-Бурхана взяли під контроль уряд. Військові провели затримання суданських посадовців, зокрема міністрів та премʼєр-міністра Абдаллу Гамдока. Гамдока згодом звільнили і він повернувся до влади. У ході переговорів збройним силам та цивільній владі вдалося досягти певних домовленостей, але періодично в країні спалахували протести з закликом стати на шлях демократії.

Протести розганялися силовиками. Гамдок подав у відставку в січні 2022. RSF до перевороту контролювалися суданським урядом, відомо також, що вони повʼязані з російською ПВК "Вагнера". Лідер RSF Мохамед Дагало, зараз погрожує генералу Бурхану, а його бійці ведуть бої із регулярною армією за контроль над урядовими обʼєктами.

У ході боїв у Судані нападу зазнали посол ЄС та американський дипломатичний конвой, пошкоджено літак української компанії Sky Up.

19 квітня сторони досягли першої угоди про припинення вогню, але вона протривала декілька хвилин. Сторони звинуватили одна одну в порушенні угоди.