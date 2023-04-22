В новому пакеті санкцій ЄС проти Росії не буде обмежень на атомну енергетику, - ЗМІ

Також ЄС не запровадить обмежень на російську торгівлю діамантами.

Європейський Союз готується оголосити новий пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Джозвяк.

"Наступний санкційний пакет ЄС щодо Росії стосуватиметься насамперед покращеного дотримання санкційних вимог і нових засобів протидії ухилянню від санкцій", – написав Джозвяк.

Він додав, що ЄС готується запровадити санкції проти низки нових фізичних та юридичних осіб.

Втім, цього разу санкцій проти російської атомної енергетики та діамантів не слід очікувати.

The next EU sanctions package on #Russia will mainly be about improved compliance and new anti-circumvention tools. New names on people/companies as well - as always - but as expected: no nuclear and no diamonds. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) April 21, 2023

Раніше повідомлялось, що деякі з основних партнерів України, зокрема, США, розглядають можливість повної заборони більшої частини експорту до Росії, що може призвести до значного посилення економічного тиску на президента Володимира Путіна.