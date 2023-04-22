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В новому пакеті санкцій ЄС проти Росії не буде обмежень на атомну енергетику, - ЗМІ

Також ЄС не запровадить обмежень на російську торгівлю діамантами.

В новому пакеті санкцій ЄС проти Росії не буде обмежень на атомну енергетику, - ЗМІ
Фото: rada.gov.ua

Європейський Союз готується оголосити новий пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Джозвяк.

"Наступний санкційний пакет ЄС щодо Росії стосуватиметься насамперед покращеного дотримання санкційних вимог і нових засобів протидії ухилянню від санкцій", – написав Джозвяк.

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Він додав, що ЄС готується запровадити санкції проти низки нових фізичних та юридичних осіб.

Втім, цього разу санкцій проти російської атомної енергетики та діамантів не слід очікувати.

Раніше повідомлялось, що деякі з основних партнерів України, зокрема, США, розглядають можливість повної заборони більшої частини експорту до Росії, що може призвести до значного посилення економічного тиску на президента Володимира Путіна.

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