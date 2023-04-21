Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
«Це був наче конвеєр». 40 днів роботи у блокадному Маріуполі лікарні №4, що була розташована неподалік Азовсталі
«Це був наче конвеєр». 40 днів роботи у блокадному Маріуполі лікарні №4, що була розташована неподалік Азовсталі
У КМВА заявили, що спалах у небі Києва міг бути повʼязаним із падінням супутника (доповнено)
У КМВА заявили, що спалах у небі Києва міг бути повʼязаним із падінням супутника (доповнено)
​На війні загинув екснардеп із Тернопільщини Олег Барна (оновлення)
​На війні загинув екснардеп із Тернопільщини Олег Барна (оновлення)
Володимир Кривенко: "У нас нормального дядька, з досвідом, використовують просто до кінця. А я, навпаки, беріг би таких"
Володимир Кривенко: "У нас нормального дядька, з досвідом, використовують просто до кінця. А я, навпаки, беріг би таких"
Маневровість і мобільність. Французькі АМХ-10 для українських морпіхів
Маневровість і мобільність. Французькі АМХ-10 для українських морпіхів
Спалахи над Києвом пов’язані із падінням супутника чи метеорита, – Повітряні Сили (доповнено)
Спалахи над Києвом пов’язані із падінням супутника чи метеорита, – Повітряні Сили (доповнено)
Михайло Забродський: «Бойові – це гроші, які доплачують саме за участь у бойових діях, а не за кабінетну роботу в тилу»
Михайло Забродський: «Бойові – це гроші, які доплачують саме за участь у бойових діях, а не за кабінетну роботу в тилу»
ГоловнаСвіт

Зеленський закликав Мексику підтримати українську формулу миру: "Мир має стати безальтернативним, саме тому зло має програти"

Президент нагадав, що Україна вже пропонувала спільноті країн Латинської Америки зібрати спеціальний саміт.

Зеленський закликав Мексику підтримати українську формулу миру: "Мир має стати безальтернативним, саме тому зло має програти"
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський у виступі перед Генеральним конгресом закликав Мексику долучитися до реалізації української формули миру. 

Повний текст звернення опубліковано на сайті Офісу президента.

"Світ і наше прагнення миру сильніші, ніж будь-який агресор! Українська формула миру звернена передусім до світу, і в цьому її сила. Вона звернена до всіх, хто може долучитися до реалізації конкретних пунктів формули і стати співтворцем перемоги над злом – співтворцем миру. Мир має стати безальтернативним. Саме тому зло має програти. Саме тому ми звертаємося до світу за підтримкою", – сказав Зеленський.

"Саме тому ми закликаємо всі сумлінні держави приєднатися до глобальних зусиль щодо реалізації української формули миру. Запрошую вас обрати, який пункт формули миру дає Мексиці змогу проявити лідерство. Щиро бажаю вам миру! Запрошую разом працювати заради безпеки наших народів і безпеки світу загалом", – наголосив президент.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Він також зауважив, що Україна вже пропонувала спільноті країн Латинської Америки зібрати спеціальний саміт і виступити об'єднано на захист глобальних принципів – територіальної цілісності, миру та поваги між народами, суверенітету націй.

"Я вірю, що за допомогою Мексики це може відбутися значно швидше", – зазначив Зеленський.

"Мексика захищає мирне життя народів. Ваші люди зрозуміють нас і зрозуміють Україну", – додав він.

Нагадаємо, мексиканські депутати аплодували Зеленському стоячи до і після виступу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies