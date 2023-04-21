Зеленський закликав Мексику підтримати українську формулу миру: "Мир має стати безальтернативним, саме тому зло має програти"

Президент Володимир Зеленський у виступі перед Генеральним конгресом закликав Мексику долучитися до реалізації української формули миру.

Повний текст звернення опубліковано на сайті Офісу президента.

"Світ і наше прагнення миру сильніші, ніж будь-який агресор! Українська формула миру звернена передусім до світу, і в цьому її сила. Вона звернена до всіх, хто може долучитися до реалізації конкретних пунктів формули і стати співтворцем перемоги над злом – співтворцем миру. Мир має стати безальтернативним. Саме тому зло має програти. Саме тому ми звертаємося до світу за підтримкою", – сказав Зеленський.

"Саме тому ми закликаємо всі сумлінні держави приєднатися до глобальних зусиль щодо реалізації української формули миру. Запрошую вас обрати, який пункт формули миру дає Мексиці змогу проявити лідерство. Щиро бажаю вам миру! Запрошую разом працювати заради безпеки наших народів і безпеки світу загалом", – наголосив президент.

Він також зауважив, що Україна вже пропонувала спільноті країн Латинської Америки зібрати спеціальний саміт і виступити об'єднано на захист глобальних принципів – територіальної цілісності, миру та поваги між народами, суверенітету націй.

"Я вірю, що за допомогою Мексики це може відбутися значно швидше", – зазначив Зеленський.

"Мексика захищає мирне життя народів. Ваші люди зрозуміють нас і зрозуміють Україну", – додав він.

Нагадаємо, мексиканські депутати аплодували Зеленському стоячи до і після виступу.