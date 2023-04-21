“Витік” даних Пентагону: Україна нібито планувала атакувати російських військових у Сирії

Документи свідчать, що це мало, серед іншого, змусити Москву передислокувати деякі свої військові ресурси з України.

У "злитих" даних пентагону йдеться, що в минулому році Головне управління розвідки Міністерства оборони України нібито розробило плани проведення таємних атак на російські війська в Сирії. Із проведенням атак мали допомогти курди.

Про це повідомляє The Washington Post.

Стверджується, що ідея відкриття нового поля бою – за тисячі миль від війни в Україні – мало метою завдати збитків і втрат Росії та її ПВК “Вагнера”, яке активно діє в Сирії, і, можливо, змусити Москву передислокувати ресурси з України.

Зокрема, українська розвідка нібито виступала за завдання ударів по російських силах з використанням безпілотників. Також відомство розглядало можливість підготовки членів Сирійських демократичних сил для завдання ударів по російських військових об'єктах.

Співробітник аналітичного центру Century International Арон Лунд стверджує, що такі атаки на російські сили в Сирії могли б підвищити рівень загрози до такого рівня, що росіянам знадобилося б викликати підкріплення з території України.

Зазначається, що Туреччина була в курсі цих планів. Але влада країни відмовилась від коментарів. Водночас представник Сирійських демократичних сил назвав ці документи підробкою.

У документах йдеться, що в грудні 2022 року президент України Володимир Зеленський наказав припинити планування цих атак. Припускається, що серед причин такого рішення могли бути тиск з боку США, брак безпілотників або сумніви в успішності атак.

Також зазначається, що очільник ГУР МО генерал-майор Кирило Буданов відмовився від коментарів.

Зазначимо, що деякі з опублікованих в межах "зливу" документів були підроблені. Міністр оборони України Олексій Резніков говорив, що "злив" є міксом правди і неправди, і в частині правди дані здебільшого застаріли.

Нагадаємо, США ще в січні попереджали, що Бахмут паде. Але бої тривають досі. Українське керівництво залишило попередження поза увагою і заявило, що оборона міста підірвала сили Росії.