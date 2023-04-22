​Українські захисники відбили за минулу добу 53 атаки росіян, - Генштаб

Основні зусилля російські окупаційні війська зосереджують на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках - тут Сили оборони відбили 53 атаки загарбників. В епіцентрі бойових дій залишається Бахмут.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Упродовж 21 квітня росіяни завдали три ракетні, 30 авіаційних ударів та здійснили 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Натомість авіація Сил оборони завдала п'ять ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, зенітно-ракетний комплекс та ще два важливих військових об’єкти противника.

Ситуація на фронті станом на 6.00 22 квітня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без значних змін. Білоруські продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. На території республіки продовжують перебувати деякі підрозділи територіальних військ збройних сил Російської Федерації;

та напрямках оперативна обстановка без значних змін. Білоруські продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. На території республіки продовжують перебувати деякі підрозділи територіальних військ збройних сил Російської Федерації; на Сіверському та Слобожанському росіяни продовжують утримувати у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей певну кількість своїх військ. Протягом минулої доби рашисти здійснили обстріли населених пунктів Леонівка і Грем’яч Чернігівської області; Шалигине, Волфине і Кіндратівка - Сумської, а також Гоптівка та Вовчанські Хутори на Харківщині;

та росіяни продовжують утримувати у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей певну кількість своїх військ. Протягом минулої доби рашисти здійснили обстріли населених пунктів Леонівка і Грем’яч Чернігівської області; Шалигине, Волфине і Кіндратівка - Сумської, а також Гоптівка та Вовчанські Хутори на Харківщині; на Куп’янському минулої доби противник здійснив спробу покращити тактичне положення, провів штурмові дії неподалік населеного пункту Лиман Перший, успіху не мав. Ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Котлярівка та Берестове Харківської області;

минулої доби противник здійснив спробу покращити тактичне положення, провів штурмові дії неподалік населеного пункту Лиман Перший, успіху не мав. Ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Котлярівка та Берестове Харківської області; на Лиманському окупанти вели безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка Луганської області та Іванівка, Верхньокам’янське, Спірне і Званівка Донецької області;

окупанти вели безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка Луганської області та Іванівка, Верхньокам’янське, Спірне і Званівка Донецької області; на Бахмутському тривають запеклі бої за Бахмут. Поблизу Григорівки та Богданівки загарбники вели безуспішні наступальні дії. Від ворожих обстрілів постраждали Роздолівка, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Олександро-Шультине, Біла Гора, Диліївка, Залізне, Північне, Південне та Нью-Йорк Донецької області;

тривають запеклі бої за Бахмут. Поблизу Григорівки та Богданівки загарбники вели безуспішні наступальні дії. Від ворожих обстрілів постраждали Роздолівка, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Олександро-Шультине, Біла Гора, Диліївка, Залізне, Північне, Південне та Нью-Йорк Донецької області; на Авдіївському вороги вели наступальні дії в районах Новокалинового, Степового, Первомайського та Невельського, успіху не мав. Здійснили обстріли населених пунктів Новокалинове, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області та низки інших;

вороги вели наступальні дії в районах Новокалинового, Степового, Первомайського та Невельського, успіху не мав. Здійснили обстріли населених пунктів Новокалинове, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області та низки інших; на Мар’їнському українські захисники відбили атаки противника в районі Мар’їнки. Ворожих обстрілів знову зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області;

українські захисники відбили атаки противника в районі Мар’їнки. Ворожих обстрілів знову зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області; на Шахтарському росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Вугледару. Обстріляв також Пречистівку, Новоукраїнку, Золоту Ниву, Велику Новосілку Донецької області;

росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Вугледару. Обстріляв також Пречистівку, Новоукраїнку, Золоту Ниву, Велику Новосілку Донецької області; на Запорізькому та Херсонському противник продовжує вести оборонні дії. Протягом минулої доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів. Серед них – Ольгівське, Павлівка, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Оріхів, Новоданилівка та Новоандріївка Запорізької області, а також Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

Нагадаємо, напередодні росіяни обстріляли чотири громади Сумщини, одна людина була поранена. Загалом за день зафіксували більш ніж сотню "прильотів" із мінометів, артилерії, гранатометів.

За інформацією Міноборони, у Бахмуті Донецької області російські військові просунулися на окремих ділянках фронту.