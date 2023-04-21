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Укрзалізниця анонсувала новий безпересадковий вагон з Австрії до України

Квитки з Чопа до Відня вартістю 1730 гривень вже доступні в міжнародних касах Укрзалізниці.

Укрзалізниця анонсувала новий безпересадковий вагон з Австрії до України
Фото: Пресслужба Укрзалізниці

З понеділка, 24 квітня, розпочне курсування новий безпересадковий вагон з Відня до Чопу.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Він буде відправлятися з Відня щодня о 16:42, Будапешт-Келеті 19:19 — 19:40, прибуття у Чоп о 02:28. 

Після проходження прикордонно-митного контролю можна буде продовжувати подорож на поїзді №750 Ужгород - Київ, що прибуває у Чоп о 05:19, Мукачево 06:48 — 06:53, Львів 11:00 - 11:23, прибуття до Києва о 18:30.

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Зворотно з Києва шлях розпочнеться на поїзді №749 Київ - Ужгород, він відправляється з Києва щодня о 13:16, Львів 19:59 — 20:25, Мукачево 00:19 — 00:24, прибуття у Чоп о 01:10. 

Після проходження прикодонно-митного контролю на вокзалі ст. Чоп подорож продовжиться новим безпересадковим вагоном Чоп - Відень, який відправляється щоденно з 25 квітня о 03:28, Будапешт-Келеті 08:20 — 08:40, прибуття до Відня об 11:21.

Зазначається, що квитки з Чопа до Відня вартістю 1730 гривень вже доступні в міжнародних касах Укрзалізниці. Квитки з Києва до Чопа та зворотно можна придбати і в касах, і онлайн: у застосунку Укрзалізниці, у чат-боті та на сайті.

Нагадаємо, між Україною та Молдовою розпочав роботу додатковий прикордонний перехід Березине–Басарабяска. Це дозволить скоротити експортні та транзитні маршрути у напрямку дунайських портів.

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