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Поліцейські знайшли чоловіка, який запустив феєрверк у Харкові під час повітряної тривоги

Таким чином харків’янин вирішив привітати подругу з днем народження. 

Поліцейські знайшли чоловіка, який запустив феєрверк у Харкові під час повітряної тривоги
Фото: Пресслужба поліції Харківської області

Співробітники поліції Харкова за декілька годин знайшли чоловіка, який запустив феєрверк під час повітряної тривоги в центрі міста.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Вчора, 20 квітня, близько 22:10 до поліції повідомили про те, що по вулиці 23 Серпня невідомий запустив феєрверк на стоянці біля супермаркету.

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Правоохоронці встановили його особу, ним виявився 46-річний місцевий мешканець. Як з'ясувалося, таким чином харків’янин вирішив привітати подругу з днем народження. 

За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Верховна Рада України на засіданні 11 квітня прийняла в цілому Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання та обігу піротехнічних виробів. Ним запроваджується обмеження продажу, передачі та використання піротехнічних виробів задля забезпечення здоров’я та безпеки як людей, так і тварин.

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