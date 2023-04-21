Голова СБУ про УПЦ МП: Росія дуже цінує своїх агентів у рясах – одного священника обміняли на 28 українських бійців

Одного священнослужителя УПЦ МП обміняли на 28 українських військовослужбовців.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив очільник СБУ Василь Малюк.

"Двох із них (священників УПЦ МП - Ред.) навіть обміняли на наших полонених Героїв. І хочу підкреслити, що ворог дуже цінує своїх агентів у рясах – так, одну таку особу обміняли на 28 українських військовослужбовців", - сказав Малюк

Очільник української спецслужби зазначив, що комплексні контррозвідувальні та безпекові заходи в УПЦ МП розпочали у минулому році. Наразі відкрито кримінальні провадження стосовно 61 священнослужителя. Крім того, за матеріалами СБУ припинено громадянство України 19 священникам УПЦ МП. А суди вже винесли сім вироків щодо окремих кліриків, які стали на бік російських окупантів.

"Я вже казав раніше – наявність ряси і кадила не є обтяжуючою обставиною, але й не звільняє від кримінальної відповідальності. І жодних індульгенцій не дає. Працюємо виключно в рамках закону, не зважаючи на церковні сани", - зауважив Малюк.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд залишив під домашнім арештом колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ МП Павла (Лебедя). Під час судового засідання той заявив, що у будинку у Воронькові на Київщині немає електропостачання, щоб зарядити електронний браслет.

Нещодавно митрополиту Черкаському і Канівському УПЦ МП Феодосію (Денису Снігірьов) обрали запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт на 60 діб.