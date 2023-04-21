Олексій Резніков обговорив низку проєктів з Єнсом Столтенбергом

Міністр подякував за координацію допомоги Україні з боку Альянсу.

Міністр оборони Олексій Резніков зустрівся на полях засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн” із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це голова оборонного відомства написав у Twitter.

“Чудова дискусія з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Я висловив йому вдячність за координацію допомоги Україні з боку Альянсу. Напередодні Вільнюського саміту обговорили низку конкретних проєктів. Я радий, що отримав зелене світло для нашої тісної співпраці з NSPA, закупівельною агенцією НАТО. Це включатиме Національний огляд закупівель і найкращі у своєму роді поради для Міністерства оборони України”, – йдеться у повідомленні.

Міністр зазначив, що Україні потрібні відмінні оборонні закупівлі для того, щоб виграти війну і задля ефективності в майбутньому.

Нагадаємо, у межах засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн” відбулася зустріч глав оборонних відомств країн, що входять у так звану “танкову коаліцію”.