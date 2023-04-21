Росіяни хочуть вивезти українських дітей з Херсонщини на Далекий Схід, а з Енергодара до Криму, - Лубінець

На ТОТ окупанти продовжують проводити так звані "профілактичні медичні огляди", "результати" яких потім використовують для вивезення дітей на "лікування" до Росії.

Російські окупанти намагаються вивезти українських дітей з Херсонщини на Далекий Схід та з Енергодара Запорізької області до Криму під виглядом "евакуації".

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець із посиланням на ЗМІ.

Він звернувся до обласних військових адміністрацій Херсонської та Запорізької областей, аби ті з'ясували таку інформацію.

"Водночас на ТОТ окупанти продовжують проводити так звані "профілактичні медичні огляди", "результати" яких потім використовують для вивезення українських дітей на "лікування" до РФ. Фактично ж такі заходи є прикриттям для викрадення наших дітей", - додав Лубінець.

Він повідомив, що Офіс омбудсмана збирає факти злочинів щодо українських дітей і про ці злочини максимально інформує партнерів. Серед них - омбудсмани світу, міжнародні організації, що опікуються питаннями захисту прав людини, і, зокрема, дитини.

"Підтримка міжнародної спільноти є вкрай важливою, тому розраховуємо на посилення санкцій проти винних у депортації українських дітей в 11-му санкційному пакеті, неформальне обговорення якого вже розпочали Єврокомісія та офіційні представники країн-членів ЄС", - зауважив Лубінець.

Нагадаємо, Офіс Генпрокурора повідомив, що "вагнерівці" разом з Пригожиним депортували з Бахмута чотири сім’ї з дітьми.

Тим часом сенат Франції ухвалив резолюцію, в якій засудив депортацію українських дітей Росією. Також сенат закликав Євросоюз зібрати відповідні докази цих злочинів.