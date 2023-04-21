Міністерства оборони України і Естонії підписали меморандум про співпрацю

Документ підписаний на основі спільних цілей – миру та безпеки для обох країн і всього континенту.

На полях засідання у форматі “Рамштайн” Міністерства оборони України та Естонії підписали меморандум про співпрацю.

Про це повідомив у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.

"Ми підписали меморандум про співпрацю між українським та естонським Міноборони. Поглиблюємо співпрацю на основі спільних цілей – миру та безпеки для наших країн і всього континенту", – йдеться у повідомленні.

Резніков зазначив, що Естонія була вірним союзником України з початку російського вторгнення. Він подякував народу Естонії та “великому другу України міністру оборони Естонії Ганно Певкуру за видатний внесок у зміцнення нашої оборони та підтримку європейського та євроатлантичного погляду України".

Нагадаємо, вчора уряд Естонії підтримав рішення міністра оборони Ханно Певкура відправити в Україну артилерійські боєприпаси калібру 155 мм.