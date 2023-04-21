​На війні загинув екснардеп із Тернопільщини Олег Барна (оновлення)
​На війні загинув екснардеп із Тернопільщини Олег Барна (оновлення)
У КМВА заявили, що спалах у небі Києва міг бути повʼязаним із падінням супутника (доповнено)
У КМВА заявили, що спалах у небі Києва міг бути повʼязаним із падінням супутника (доповнено)
Володимир Кривенко: "У нас нормального дядька, з досвідом, використовують просто до кінця. А я, навпаки, беріг би таких"
Володимир Кривенко: "У нас нормального дядька, з досвідом, використовують просто до кінця. А я, навпаки, беріг би таких"
Спалахи над Києвом пов’язані із падінням супутника чи метеорита, – Повітряні Сили (доповнено)
Спалахи над Києвом пов’язані із падінням супутника чи метеорита, – Повітряні Сили (доповнено)
Маневровість і мобільність. Французькі АМХ-10 для українських морпіхів
Маневровість і мобільність. Французькі АМХ-10 для українських морпіхів
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
«Це був наче конвеєр». 40 днів роботи у блокадному Маріуполі лікарні №4, що була розташована неподалік Азовсталі
«Це був наче конвеєр». 40 днів роботи у блокадному Маріуполі лікарні №4, що була розташована неподалік Азовсталі
Михайло Забродський: «Бойові – це гроші, які доплачують саме за участь у бойових діях, а не за кабінетну роботу в тилу»
Михайло Забродський: «Бойові – це гроші, які доплачують саме за участь у бойових діях, а не за кабінетну роботу в тилу»
ГоловнаСуспільствоВійна

Міністерства оборони України і Естонії підписали меморандум про співпрацю

Документ підписаний на основі спільних цілей – миру та безпеки для обох країн і всього континенту.

Міністерства оборони України і Естонії підписали меморандум про співпрацю
Фото: Олексій Резніков у Twitter

На полях засідання у форматі “Рамштайн” Міністерства оборони України та Естонії підписали меморандум про співпрацю.

Про це повідомив у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.

"Ми підписали меморандум про співпрацю між українським та естонським Міноборони. Поглиблюємо співпрацю на основі спільних цілей – миру та безпеки для наших країн і всього континенту", – йдеться у повідомленні.

Резніков зазначив, що Естонія була вірним союзником України з початку російського вторгнення. Він подякував народу Естонії та “великому другу України міністру оборони Естонії Ганно Певкуру за видатний внесок у зміцнення нашої оборони та підтримку європейського та євроатлантичного погляду України".

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал
 

Нагадаємо, вчора уряд Естонії підтримав рішення міністра оборони Ханно Певкура відправити в Україну артилерійські боєприпаси калібру 155 мм. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies