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Росія вивела у Чорне море дев’ять кораблів, серед них – два ракетоносії

Загальний залп становить до восьми ракет.

Росія вивела у Чорне море дев’ять кораблів, серед них – два ракетоносії
Фото: з відкритих джерел

У п’ятницю 21 квітня станом на 10 ранку на бойовому чергуванні у Чорному морі перебувають дев’ять кораблів, серед яких два носії крилатих ракет “Калібр” з загальним залпом до восьми ракет.

Про це повідомляє у Facebook ВМС.

Згідно з повідомленням, в Азовському морі знаходиться один ворожий корабель; в Середземному морі – 8 ворожих кораблів, з них 4 носії крилатих ракет "калібр" загальний залп яких становить 36 ракет.

За тиждень в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 138 судна, з них 44 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 175 суден, з них 51 рухались з протоки Босфор.

Зазначені судна здійснювали рух із порушенням Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

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Нагадаємо, запас ворожих ракет близький до критичного, однак не виключені нові обстріли, повідомили в ОК "Південь". 

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