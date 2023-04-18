Тайвань закупить до 400 американських ракет Harpoon, − Bloomberg

Тайвань закупить до 400 американських ракет наземного базування Harpoon для відбиття можливого китайського вторгнення.

Про це пише Bloomberg News з посиланням на джерела.

Раніше Тайвань придбав корабельні версії Harpoon, які виготовляє Boeing Co. За словами Руперта Хаммонд-Чемберса, президента Американсько-Тайванської ділової ради, контракт з Boeing, укладений від імені Тайваню командуванням повітряних систем ВМС США, є першим для мобільної наземної версії.

Пентагон оголосив про контракт з Boeing на 1,7 мільярда доларів 7 квітня, але не згадав Тайвань як покупця.

Контракт на придбання Harpoon згадується членами Конгресу, зокрема представником Майклом Макколом, головою комітету Палати представників із закордонних справ, як частина “незавершених” продажів США Тайваню на суму 19 мільярдів доларів, які, за їхніми словами, необхідно прискорити. Крім Harpoon, до списку увійшли винищувач F-16 Block 70, торпеда MK-48, самохідна гаубиця M109A6 Paladin та ракета Stinger.

Ракети наземного базування Harpoon, які використовуються для оборони узбережжя, займали важливе місце в серії настільних військових ігор про потенційне вторгнення Китаю на Тайвань, проведених минулого року Центром стратегічних і міжнародних досліджень.

“Завдяки своїй мобільності та здатності охоплювати всю протоку ці ракети були дуже ефективними проти китайських сил вторгнення”, − сказав аналітик Марк Канчіан, який керував навчаннями.

“Вони також зменшили необхідність розміщення американських сил на острові. Однак 400 – це далеко не достатньо. Тайванцям потрібно набагато більше”, − додав він.

Нагадаємо, минулого тижня Китай провів триденні навчання з повітряної та морської блокади навколо Тайваню. У навчаннях взяли участь ядерні бомбардувальники H-6, озброєні бойовими ракетами, військові кораблі та авіаносець “Шаньдун”.

Навчання були відповіддю на нещодавню зустріч президентки Тайваню Цай Інвень зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті в Каліфорнії, яка розлютила Пекін.