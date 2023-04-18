У Судані внаслідок спроби перевороту загинули близько 200 осіб, понад 1800 поранені. На посла ЄС напали в його резиденції

Посол Євросоюзу в Судані зазнав нападу в його резиденції. Про це повідомив топдипломат ЄС Жозеп Боррель у twitter, не уточнивши, в якому стані потерпілий.
Боррель наголосив, що напад є грубим порушенням Віденської конвенції.
"Безпека дипломатичних приміщень і персоналу є основним обов’язком влади Судану та обов’язком згідно з міжнародним правом", – написав він.
Послом ЄС в Судані є Айден ОʼГара – ірландський дипломат.
A few hours ago, the EU Ambassador in #Sudan was assaulted in his own residency.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 17, 2023
This constitues a gross violation of the Vienna Convention. Security of diplomatic premises and staff is a primary responsibility of Sudanese authorities and an obligation under international law.
За даними представника ООН Волкера Пертеса, на ранок 18 квітня відомо про загибель щонайменше 185 людей, поранення приблизно 1800, пише The Guardian.
З суботи у Судані не вщухають бої, викликані спробою перевороту: спецпризначенці RSF борються за владу з військовими, які відібрали її в ході перевороту 2021 року. Тоді суданські збройні сили під проводом генерала Аль-Бурхана взяли під контроль уряд. Військові провели затримання суданських посадовців, зокрема міністрів та премʼєр-міністра Абдаллу Гамдока. Гамдока згодом звільнили і він повернувся до влади. У ході переговорів збройним силам та цивільній владі вдалося досягти певних домовленостей, але періодично в країні спалахували протести з закликом стати на шлях демократії. Протести розганялися силовиками. Гамдок подав у відставку в січні 2022. RSF до перевороту контролювалися суданським урядом, відомо також, що вони повʼязані з російською ПВК "Вагнера". Лідер RSF Мохамед Дагало, зараз погрожує генералу Бурхану, а його бійці ведуть бої із регулярною армією за контроль над урядовими обʼєктами.
Станом на вчора було відомо про близько 100 загиблих цивільних, точне число втрат військових і силовиків ще не відоме. Сотні людей були поранені, в аеропорту відбулася битва, під час якої пошкодили літак української компанії Sky Up.