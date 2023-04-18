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У Судані внаслідок спроби перевороту загинули близько 200 осіб, понад 1800 поранені. На посла ЄС напали в його резиденції

Бої не вщухають з суботи. 

У Судані внаслідок спроби перевороту загинули близько 200 осіб, понад 1800 поранені. На посла ЄС напали в його резиденції
Переворот у Судані
Фото: скріншот

Посол Євросоюзу в Судані зазнав нападу в його резиденції. Про це повідомив топдипломат ЄС Жозеп Боррель у twitter, не уточнивши, в якому стані потерпілий.

Боррель наголосив, що напад є грубим порушенням Віденської конвенції.

"Безпека дипломатичних приміщень і персоналу є основним обов’язком влади Судану та обов’язком згідно з міжнародним правом", – написав він. 

Послом ЄС в Судані є Айден ОʼГара – ірландський дипломат. 

За даними представника ООН Волкера Пертеса, на ранок 18 квітня відомо про загибель щонайменше 185 людей, поранення приблизно 1800, пише The Guardian

З суботи у Судані не вщухають бої, викликані спробою перевороту: спецпризначенці RSF борються за владу з військовими, які відібрали її в ході перевороту 2021 року. Тоді суданські збройні сили під проводом генерала Аль-Бурхана взяли під контроль уряд. Військові провели затримання суданських посадовців, зокрема міністрів та премʼєр-міністра Абдаллу Гамдока. Гамдока згодом звільнили і він повернувся до влади. У ході переговорів збройним силам та цивільній владі вдалося досягти певних домовленостей, але періодично в країні спалахували протести з закликом стати на шлях демократії. Протести розганялися силовиками. Гамдок подав у відставку в січні 2022. RSF до перевороту контролювалися суданським урядом, відомо також, що вони повʼязані з російською ПВК "Вагнера". Лідер RSF Мохамед Дагало, зараз погрожує генералу Бурхану, а його бійці ведуть бої із регулярною армією за контроль над урядовими обʼєктами. 

Станом на вчора було відомо про близько 100 загиблих цивільних, точне число втрат військових і силовиків ще не відоме. Сотні людей були поранені, в аеропорту відбулася битва, під час якої пошкодили літак української компанії Sky Up.

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