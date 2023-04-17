Головне за ніч. Понеділок, 17 квітня

Понад 60 відбитих атак противника, бої за Бахмут та Мар’їнку, втрати окупантів, військові навчання у Швеції, спроба військового перевороту в Судані.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник зазнає чималих втрат, проте продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. За добу на зазначених ділянках фронту наші воїни відбили понад 60 атак противника.

Російські окупанти завдали 25 ракетних ударів із ЗРК С-300 по мирних містах Запоріжжя, Комишуваха Запорізької області та Снігурівка на Миколаївщині, а також 42 авіаційних удари. Ворог здійснив 46 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та інфраструктурі населених пунктів. Є загиблі та поранені серед мирного населення, зруйновані і пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки, цивільні навчальні заклади, лікарні, церкви та інша цивільна інфраструктура.

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала пʼяти ударів по районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів. Також збито чотири ворожих БпЛА (два – типу “Орлан-10”, один розвідувальний “Елерон” та один дрон-камікадзе “Ланцет”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, район зосередження живої сили, склад пально-мастильних матеріалів та два склади боєприпасів окупантів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 17 квітня – в нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 182 660 військових. За минулу добу, 16 квітня, Збройні сили знищили ще близько 590 окупантів, три танки та девʼять артилерійських систем.

Про інші втрати противника – в новині.

Український художник та ілюстратор Сергій Майдуков відмовився отримувати спеціальну відзнаку премії миру імені Еріха Марії Ремарка 2023 року разом із російською письменницею Людмилою Улицькою. Як повідомляє “Читомо”, про це художник написав у листі комітету премії.

За словами голови журі премії Сузанни Менцель-Рідль, цьогорічна премія миру ім. Ремарка мала трактуватися як знак надії на примирення. "Останнім словом має бути мова людства, яка також об’єднує людей ворогуючих держав. Війна не повинна заглушити мову літератури та мистецтва", – зазначила вона. "Саме тому ми сподівалися запросити письменника з Росії та художника з України до Оснабрюка, щоб відзначити їх премією миру імені Ремарка та спеціальною премією", – додала віцеголова журі Катаріна Пьоттер.

Премію миру імені Еріха Марії Ремарка вручає німецьке місто Оснабрюк раз на два роки, починаючи з 1991-го. У 2005 році спеціальну відзнаку премії Ремарка отримав Юрій Андрухович. Лавреатами премії у різні роки були Тоні Джадт, Світлана Алєксієвич, Алі Ахмад Саїд Есбер, Лев Копелєв та інші. Серед людей, відзначеними спецнагородами премії, є офіцер російського флоту Ґріґорій Пасько, а також російська правозахисна організація "Мемориал".

Сьогодні у Швеції розпочинаються найбільші за останні 25 років військові навчання "Аврора 23".

Тренування проводитимуться в повітрі, на землі та на морі. До них будуть залучені армія, військово-морський флот, авіація та національна гвардія Швеції. Військові навчання триватимуть до травня.

Участь у тренуваннях братимуть 14 країн та 26 000 військових. Крім Швеції, учасницями є США, Велика Британія, Фінляндія, Польща, Норвегія, Естонія, Латвія, Литва, Україна, Данія, Австрія, Німеччина та Франція.

У Судані внаслідок боїв військових та силовиків загинули щонайменше 97 людей. Поранення отримали щонайменше 365 осіб. Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що у лікарнях закінчуються запаси, а постраждалим не вистачає медикаментів.

Учора бої продовжувалися навколо міжнародного аеропорту та військового штабу у Хартумі. Місцеві жителі зазначають, що армія вдарила з авіації по казармах та базах сил швидкого реагування.

Нагадаємо, 15 квітня у Судані почалися бої між військовими, які прийшли до влади внаслідок перевороту 2021 року, та спецпризначенцями RSF, які до перевороту контролювалися урядом. Відомо, що спецпризначенці RSF співпрацюють із "вагнерівцями". Сторони застосовували важке озброєння. Конфлікт зосереджений навколо запропонованого переходу країни до цивільного правління.

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