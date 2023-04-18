За добу ЗСУ знищили ще 470 російських окупантів, шість ворожих артсистем та шість безпілотників

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 470 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 183 130 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 183130 (+470) осіб ліквідовано;
- танків - 3661 (+1);
- бойових броньованих машин - 7098 (+11);
- артилерійських систем - 2810 (+6);
- РСЗВ - 538 (+0);
- засоби ППО - 285 (+0);
- літаків - 308 (+0);
- гелікоптерів - 293 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2353 (+6);
- крилаті ракети - 911 (+0);
- кораблі / катери - 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5676 (+4);
- спеціальна техніка - 330 (+2).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, вчора захисники України ліквідували ще 590 окупантів і три танки.