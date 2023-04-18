За добу ЗСУ знищили ще 470 російських окупантів, шість ворожих артсистем та шість безпілотників

Загалом Росія вже втратила в Україні більше 183 тис. військових.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 470 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 183 130 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.04.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 183130 (+470) осіб ліквідовано;

танків - 3661 (+1);

бойових броньованих машин - 7098 (+11);

артилерійських систем - 2810 (+6);

РСЗВ - 538 (+0);

засоби ППО - 285 (+0);

літаків - 308 (+0);

гелікоптерів - 293 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2353 (+6);

крилаті ракети - 911 (+0);

кораблі / катери - 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 5676 (+4);

спеціальна техніка - 330 (+2).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, вчора захисники України ліквідували ще 590 окупантів і три танки.