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За добу ЗСУ знищили ще 470 російських окупантів, шість ворожих артсистем та шість безпілотників

Загалом Росія вже втратила в Україні більше 183 тис. військових.

За добу ЗСУ знищили ще 470 російських окупантів, шість ворожих артсистем та шість безпілотників
Фото: ГУР МОУ

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 470 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 183 130 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 183130 (+470) осіб ліквідовано;
  • танків - 3661 (+1);
  • бойових броньованих машин - 7098 (+11);
  • артилерійських систем - 2810 (+6);
  • РСЗВ - 538 (+0);
  • засоби ППО - 285 (+0);
  • літаків - 308 (+0);
  • гелікоптерів - 293 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2353 (+6);
  • крилаті ракети - 911 (+0);
  • кораблі / катери - 18 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5676 (+4);
  • спеціальна техніка - 330 (+2).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, вчора захисники України ліквідували ще 590 окупантів і три танки.

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