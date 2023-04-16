Прикордонники влучили у нього з автоматичної зброї.

У Харківській області прикордонники збили ворожий безпілотник типу "Шахед".

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

"Ворожий дрон перетнув кордон та летів вглиб України. Проте його політ тривав недовго. Прикордонники перетворили БПЛА на купу мотлоху, влучно поціливши в нього з автоматичної зброї", – йдеться в повідомленні.

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Нагадаємо, що Росія "модифікувала" безпілотники ZALA 421 та Shahed-136 реле 30-річної давнини. Для цього окупанти використовують зношені мікросхеми та чіпи з інших країн.

Раніше видання The Wall Street Journal повідомляло, що Іран і Росія хочуть побудувати в РФ завод, який міг би поставити понад 6 тисяч безпілотників іранської розробки для війни в Україні.