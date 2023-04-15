ЗСУ знищили новий російський танк Т-90

Крім цього знищено російські БМП-1.

Українські військові на Лимано-Куп'янському напрямку знищили ще один новий російський танк Т-90.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

"За минулу добу ворог 307 разів обстріляв наші позиції з реактивної та ствольної артилерії (на Лимано-Куп'янському напрямку - ред)", - повідомив Череватий.

За його даними, в результаті бойових зіткнень 12 окупантів було вбито, ще 44 зазнали поранень.

Крім танка Т-90, на цій ділянці фронту, за словами речника, знищено російські БМП-1, які були зняті з озброєння, а також артилерійський тягач.

Нагадаємо, що українські військові ліквідували за минулу добу ще 460 російських окупантів.

Днями воїни 30-ої окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького знищили спостережні пункти окупантів.