У Львові підпалили церкву Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ
У Львові підпалили церкву Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ
“Витік” розвідданих: війна в Україні знищила цілі підрозділи російських спецпризначенців, - The Washington Post
“Витік” розвідданих: війна в Україні знищила цілі підрозділи російських спецпризначенців, - The Washington Post
Музей в Ягідному: пам’ять про концтабір і монумент російській культурі
Музей в Ягідному: пам’ять про концтабір і монумент російській культурі
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Жоден з українських політиків не мав і не має контролю щодо позиції ПЦУ, - митрополит Епіфаній
Жоден з українських політиків не мав і не має контролю щодо позиції ПЦУ, - митрополит Епіфаній
Урятуватися з Маріуполя. Ці рани надто глибокі
Урятуватися з Маріуполя. Ці рани надто глибокі
Договірний бій
Договірний бій
​Витік документів Пентагону: що буде з нашою ППО?
​Витік документів Пентагону: що буде з нашою ППО?
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗСУ знищили новий російський танк Т-90

Крім цього знищено російські БМП-1.

ЗСУ знищили новий російський танк Т-90
Танк Т-90
Фото: malyshevplant.com

Українські військові на Лимано-Куп'янському напрямку знищили ще один новий російський танк Т-90.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

"За минулу добу ворог 307 разів обстріляв наші позиції з реактивної та ствольної артилерії (на Лимано-Куп'янському напрямку - ред)", - повідомив Череватий.

За його даними, в результаті бойових зіткнень 12 окупантів було вбито, ще 44 зазнали поранень.

Крім танка Т-90, на цій ділянці фронту, за словами речника, знищено російські БМП-1, які були зняті з озброєння, а також артилерійський тягач.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, що українські військові ліквідували за минулу добу ще 460 російських окупантів.

Днями воїни 30-ої окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького знищили спостережні пункти окупантів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies