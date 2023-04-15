Рятувальна операція у Слов'янську після ракетного удару росіян по місту продовжується.
Про це заявила речник ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал, інформує Суспільне.
За її словами, станом на 15:30 рятувальники розібрали 75 тонн будівельних конструкцій.
"Під завалами шукають ще чотирьох людей", - сказала Бахал.
Нагадаємо, що російські окупанти 14 квітня обстріляли житлові квартали Слов'янська у Донецькій області.
Станом на ранок 15 квітня було відомо про 9 загиблих та 21 пораненого.
Вдень рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого росіянами будинку тіла ще двох людей.