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У Слов'янську під завалами шукають ще чотирьох людей

Рятувальники розібрали 75 тонн будівельних конструкцій.

У Слов'янську під завалами шукають ще чотирьох людей
Фото: ДСНС

Рятувальна операція у Слов'янську після ракетного удару росіян по місту продовжується. 

Про це заявила речник ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал, інформує Суспільне.

За її словами, станом на 15:30 рятувальники розібрали 75 тонн будівельних конструкцій.

"Під завалами шукають ще чотирьох людей", - сказала Бахал.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

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Нагадаємо, що російські окупанти 14 квітня обстріляли житлові квартали Слов'янська у Донецькій області. 

Станом на ранок 15 квітня було відомо про 9 загиблих та 21 пораненого.

Вдень рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого росіянами будинку тіла ще двох людей.

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