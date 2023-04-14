Під завалами одного з будинків є люди, зокрема, була дитина. Її дістали живою.

Російські окупанти вдарили по житлових кварталах Слов'янська, є жертви.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Оновлення 18.53. Міський голова Слов'янська Вадим Лях повідомив про 5 загиблих і 15 поранених.

"Під завалами ймовірно перебувають 7 мешканців міста, у тому числі одна дитина. Рятувальні роботи продовжуються. Пошкоджено 5 багатоповерхівок, 5 приватних будинків, магазин, господарський центр, клуб, автівки.

Згодом кореспондент "Радіо Свободи" повідомив, що з-під завалів дістали живу дитину.

Станом на 17.30 було відомо про одну загиблу людину і 5 поранених.

"Під завалами одного з будинків є люди, у тому числі дитина. Триває рятувальна операція. Про її перебіг повідомлятиму", - додав Кириленко.

Рашисти зруйнували багатоповерхівки і пошкодили школу.

Фото: Facebook/Павло Кириленко

Одночасно зі Слов'янськом вороги вдарили по Краматорську та Костянтинівці. За попередньою інформацією, там немає жертв.

Нагадаємо, 14 квітня російська авіація обстріляла підприємство на Чернігівщині, є потерпілий працівник.