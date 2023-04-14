За кожен російський удар по наших містах і селах окупант повинен зазнавати максимально відчутних втрат.

Сьогодні відбулась розмова президента України та премʼєр-міністра Великобританії Ріші Сунака. Сторони обговорили зброю для України, котра допоможе нашим активним діям, і прискорення її постачання.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Звичайно, продовжуємо роботу й над авіаційною коаліцією для України, над підготовкою різних міжнародних заходів, які дадуть усім нам у Європі більше сили та захисту”, - додав президент.

Володимир Зеленський провів сьогодні нараду щодо євроатлантичної інтеграції, щодо неминучості поєднання потенціалів України та НАТО.

“Очевидно, що місце України – у НАТО, законне місце. І не хочеться, щоб застарілі ілюзії, які досі стримували наше приєднання до Альянсу, ще й зараз продовжували забирати час в України та партнерів”, - наголосив президент.

Також Зеленський провів нараду щодо відновлення України після бойових дій із першою віце-премʼєр-міністеркою Юлію Свириденко, віце-премʼєр-міністром Кубраков і командою відновлення. На нараді обговорили те, що стосується інфраструктури, економіки й багатьох інших питань, які потребують дуже вартісних відповідей.

Також Верховний головнокомандувач провів нараду з головою СБУ Малюком та з керівником ГУР Будановим.

“14-та бригада та 1-ша Президентська бригада оперативного призначення Нацгвардії – дякую вам, хлопці, за стійкість! 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи, 5-та окрема штурмова бригада, 77-ма окрема аеромобільна бригада – молодці, воїни! Тримати оборону на Донеччині зараз – це найтяжче. Але це дає всій Україні життя”, - підкреслив Володимир Зеленський.

Президент нагадав, що тривають рятувальні роботи у Словʼянську Донецької області. Черговий удар терористів ракетами С-300 по житлових кварталах, по звичайній цивільній забудові. Під завалами є люди. Робиться все, щоб їх урятувати, робиться все, щоб урятувати поранених. Є перші дані про загиблих.

Володимир Зеленський підкреслив - за кожен російський удар по наших містах і селах, по наших позиціях, за кожне вбивство українців окупант повинен зазнавати своїх максимально відчутних втрат. Кожен метр української землі має означати для окупанта неминучість програшу Росії в цій війні, неминучість того, що для ворога не буде жодної перспективи на землі України.

“Життя Михайла Саакашвілі залежить зараз не від політичного, не від якогось особистого, а суто від етичного рішення… Яке має чисту й вагому юридичну базу. Якщо людина потребує медичної допомоги, якщо від цього залежить життя, значить, потрібен цей крок. Знаю, що адвокати Михайла зараз подали термінове звернення до ЄСПЛ, щоб забезпечити йому належне лікування. І здається, це єдиний шлях, щоб зберегти йому життя”, - підсумував голова держави.

Як раніше повідомлялось, “витік” секретних даних США свідчить, що війна в Україні знищила цілі підрозділи спецпризначенців Росії. Москві знадобляться роки, щоб їх відновити.