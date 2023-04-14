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Жителів Донеччини, які раніше евакуювалися в інші області, просять утриматися від передчасного повернення додому

Через активні воєнні дії безпекова ситуація в області залишається надзвичайно складною.

Жителів Донеччини, які раніше евакуювалися в інші області, просять утриматися від передчасного повернення додому

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України закликало жителів Донецької області, які раніше евакуювалися до більш безпечних регіонів, утриматись від передчасного повернення додому. 

Про це йдеться на сайті відомства.

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У Мінреінтеграції пояснили, що через активні воєнні дії безпекова ситуація в області залишається надзвичайно складною.

"Окупанти щодня обстрілюють житлові райони й об’єкти критичної інфраструктури. Від ворожих снарядів руйнуються будинки, гинуть і травмуються місцеві жителі. Тож ухвалити рішення про передчасне повернення з евакуації – це наразити на небезпеку себе і своїх рідних", - зазначили в міністерстві.

Крім того, закликають евакуювати і тих жителів, які досі залишаються на Донеччині. Зокрема, це стосується сімей, у яких є діти й особи з обмеженими фізичними можливостями.

Нагадаємо, у Красногорівці залишається 42 дитини, бо їхні батьки не хочуть евакуюватися попри значні обстріли.

Тим часом евакуаційний поїзд із Покровська Донецької області з 18 квітня змінює місце прибуття. Якщо раніше він курсував у Черкаську область, то тепер прибуватиме до міста Бердичів Житомирської області.

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