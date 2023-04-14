У Красногорівці залишається 42 дитини – їхні батьки не хочуть евакуюватися попри значні обстріли

У Красногорівці і навколишніх селах Донецької області ситуація залишається напруженою. Попри щоденне збільшення ворожих обстрілів, не всі батьки готові вивезти свою родину у більш безпечне місце.

Про це повідомляє у Facebook МВС.

"Не всі батьки готові евакуюватися разом із дітьми та відкладають виїзд. Наразі там залишаються ще 42 дитини”, – зазначили у відомстві.

Разом із тим правоохоронці продовжуватимуть роботу з евакуації дітей з прифронтових населених пунктів і надалі, поки не вивезуть всіх неповнолітніх.

"Громадяни можуть звертатися з питань щодо евакуації з Мар’їнської громади до групи поліції "Білий Янгол", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Донеччині оголосили примусову евакуацію дітей у 21 населеному пункті. В області працює 5 евакуаційних екіпажів.