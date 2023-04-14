Окупанти прискорили видачу паспортів РФ на захоплених територіях

Особливо активізувалась діяльність з прискорення видачі російських паспортів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Херсонської областей.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
"В окремих населених пунктах Каховського району Херсонської області, російські окупанти змушують людей перереєстровувати транспортні засоби за російськими нормативно-правовими актами, для чого власникам потрібно мати російські паспорти", – йдеться у повідомленні.
На тимчасово окупованих територіях Донецької області відділи міграційної служби РФ працюють без вихідних. Пріоритет мають державні службовці та військовослужбовці першого армійського корпусу.
Нагадаємо, у Токмаку на Запоріжжі окупанти вимагають відбитки пальців для отримання паспорта РФ.