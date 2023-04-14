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Окупанти прискорили видачу паспортів РФ на захоплених територіях

РФ продовжує насаджувати так звану “паспортизацію” громадянам України.

Окупанти прискорили видачу паспортів РФ на захоплених територіях
Паспорти для паспортизації окупованої Київщини
Фото: mvs.gov.ua

Особливо активізувалась діяльність з прискорення видачі російських паспортів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Херсонської областей.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

"В окремих населених пунктах Каховського району Херсонської області, російські окупанти змушують людей перереєстровувати транспортні засоби за російськими нормативно-правовими актами, для чого власникам потрібно мати російські паспорти", – йдеться у повідомленні.

На тимчасово окупованих територіях Донецької області відділи міграційної служби РФ працюють без вихідних. Пріоритет мають державні службовці та військовослужбовці першого армійського корпусу.

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Нагадаємо, у Токмаку на Запоріжжі окупанти вимагають відбитки пальців для отримання паспорта РФ.

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