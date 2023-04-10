У Токмаку на Запоріжжі окупанти вимагають відбитки пальців для отримання паспорта РФ

Для примусової російської паспортизації у місті Токмак Запорізької області окупанти вимагають від місцевих жителів українські документи і відбитки пальців.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

"Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Запорізької області", – йдеться у повідомленні.

У місті Токмак російська окупаційна так звана "влада" повідомила, що для отримання російського паспорта потрібно подати паспорт громадянина України, свідоцтво про народження та зробити відбитки пальців рук.

"При цьому зазначається, що начебто будуть повертати назад власникам оригінал паспорта громадянина України та свідоцтва про народження", – розповіли в Генштабі.

Нагадаємо, на окупованій території Запорізької області фермерів не допускають до посівної без паспортів РФ.