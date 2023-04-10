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У Токмаку на Запоріжжі окупанти вимагають відбитки пальців для отримання паспорта РФ

Триває примусова паспортизація.

У Токмаку на Запоріжжі окупанти вимагають відбитки пальців для отримання паспорта РФ
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Для примусової російської паспортизації у місті Токмак Запорізької області окупанти вимагають від місцевих жителів українські документи і відбитки пальців.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

"Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Запорізької області", – йдеться у повідомленні.

У місті Токмак російська окупаційна так звана "влада" повідомила, що для отримання російського паспорта потрібно подати паспорт громадянина України, свідоцтво про народження та зробити відбитки пальців рук.

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"При цьому зазначається, що начебто будуть повертати назад власникам оригінал паспорта громадянина України та свідоцтва про народження", – розповіли в Генштабі.

Нагадаємо, на окупованій території Запорізької області фермерів не допускають до посівної без паспортів РФ.

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