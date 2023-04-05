У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Митрополит Онуфрій змінив керівника Хмельницької єпархії УПЦ
Митрополит Онуфрій змінив керівника Хмельницької єпархії УПЦ
У Раді пропонують вигнати УПЦ МП з Почаївської лаври
У Раді пропонують вигнати УПЦ МП з Почаївської лаври
Психологічні диверсії. Аналіз ворожих методик
Психологічні диверсії. Аналіз ворожих методик
Західна медицина проти української. Чи справді наша система охорони здоров’я краща?
Західна медицина проти української. Чи справді наша система охорони здоров’я краща?
На озброєнні у ЗСУ наразі п'ять бригад винищувачів, – Ігнат (уточнено)
На озброєнні у ЗСУ наразі п'ять бригад винищувачів, – Ігнат (уточнено)
«Росіянин навів автомат і спитав: що важче – блокада Ленінграда чи Маріуполя?» Історія жительки Маріуполя, яка дивом вижила
«Росіянин навів автомат і спитав: що важче – блокада Ленінграда чи Маріуполя?» Історія жительки Маріуполя, яка дивом вижила
ДБР знайшло ще один підпільний склад з краденими продуктами, призначеними для ЗСУ
ДБР знайшло ще один підпільний склад з краденими продуктами, призначеними для ЗСУ
Польська "Росомаха" для ЗСУ
Польська "Росомаха" для ЗСУ
ГоловнаСуспільствоВійна

На окупованій території Запорізької області фермерів не допускають до посівної без паспортів РФ

Окупаційна адміністрація прагне за будь-яку ціну наростити темпи примусової паспортизації в регіоні.

На окупованій території Запорізької області фермерів не допускають до посівної без паспортів РФ
Фото: Центр нацспротиву

На окупованих територіях Запорізької області росіяни не допускають до посівної фермерів, які не мають російських паспортів.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

“Окупаційна адміністрація Запорізької області прагне за будь-яку ціну задовольнити Москву й наростити темпи примусової паспортизації в регіоні. Наразі в регіоні переважна кількість населення, яка не виїхала й не була депортована, все одно не погоджується отримувати паспорт ворога”, − йдеться у повідомленні. 

Тому окупанти вигадують обмеження й ініціюють умови, при яких без паспорта ворога життя на ТОТ неможливе. Так, тепер усі фермери мають отримати дозвіл від окупантів для роботи в полях.

“Умовою для отримання дозволу є червона макулатура”, − додали у ЦНС.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

У Центрі зазначають, що ворог сподівається провести на тимчасово окупованих територіях псевдовибори до місцевих органів самоврядування й до парламенту у вересні 2023, але не може набрати колаборантів. Перепоною є малі темпи паспортизації на захоплених землях.

Нагадаємо, у Херсонській області окупанти катують тих, хто відмовляється брати російський паспорт.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також