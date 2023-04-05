На окупованій території Запорізької області фермерів не допускають до посівної без паспортів РФ

Окупаційна адміністрація прагне за будь-яку ціну наростити темпи примусової паспортизації в регіоні.

На окупованих територіях Запорізької області росіяни не допускають до посівної фермерів, які не мають російських паспортів.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

“Окупаційна адміністрація Запорізької області прагне за будь-яку ціну задовольнити Москву й наростити темпи примусової паспортизації в регіоні. Наразі в регіоні переважна кількість населення, яка не виїхала й не була депортована, все одно не погоджується отримувати паспорт ворога”, − йдеться у повідомленні.

Тому окупанти вигадують обмеження й ініціюють умови, при яких без паспорта ворога життя на ТОТ неможливе. Так, тепер усі фермери мають отримати дозвіл від окупантів для роботи в полях.

“Умовою для отримання дозволу є червона макулатура”, − додали у ЦНС.

У Центрі зазначають, що ворог сподівається провести на тимчасово окупованих територіях псевдовибори до місцевих органів самоврядування й до парламенту у вересні 2023, але не може набрати колаборантів. Перепоною є малі темпи паспортизації на захоплених землях.

Нагадаємо, у Херсонській області окупанти катують тих, хто відмовляється брати російський паспорт.