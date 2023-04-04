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Спецслужби РФ завадили повернутися додому українській дитині, – Лубінець

Хлопець намагався самостійно повернутися до України, і доїхав до Білорусі, де його затримали та повернули назад до РФ. 

Спецслужби РФ завадили повернутися додому українській дитині, – Лубінець
Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець
Фото: Telegram/Media Center Ukraine - Ukrinform

Розшукувана за воєнні злочини російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова публічно повідомила про те, що російські спецслужби завадили повернутися додому українській дитині. 

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

“Йдеться про громадянина України, 17-річного Богдана Єрмохіна, якого російські солдати спочатку вивезли з Маріуполя у Донецьк, а потім в РФ у прийомну сім'ю”, - написав Лубінець. 

Він додав, що дитина має в Україні сестру, і є громадянином України. Тому примусове переміщення його на територію Росії не “порятунок”, а злочин. 

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Хлопець намагався самостійно повернутися на територію України, і доїхав до Білорусі. Але Богдана затримали та повернули назад до РФ. 

“Ця історія - чергове публічне зізнання у скоєних воєнних злочинах - викраденні українських дітей! Впевнений, що за це неодмінно буде справедливе покарання! Ми працюємо для цього, та з приводу вищезазначеного факту й подібних випадків, будемо звертатися до компетентних органів!” - наголосив омбудсмен. 

Нагадаємо, раніше російська сторона не погодилася надати список дітей, вивезених із України, які не хочуть там залишатися. При цьому РФ заявила про готовність їх передати.

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