Спецслужби РФ завадили повернутися додому українській дитині, – Лубінець

Хлопець намагався самостійно повернутися до України, і доїхав до Білорусі, де його затримали та повернули назад до РФ.

Розшукувана за воєнні злочини російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова публічно повідомила про те, що російські спецслужби завадили повернутися додому українській дитині.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

“Йдеться про громадянина України, 17-річного Богдана Єрмохіна, якого російські солдати спочатку вивезли з Маріуполя у Донецьк, а потім в РФ у прийомну сім'ю”, - написав Лубінець.

Він додав, що дитина має в Україні сестру, і є громадянином України. Тому примусове переміщення його на територію Росії не “порятунок”, а злочин.

Хлопець намагався самостійно повернутися на територію України, і доїхав до Білорусі. Але Богдана затримали та повернули назад до РФ.

“Ця історія - чергове публічне зізнання у скоєних воєнних злочинах - викраденні українських дітей! Впевнений, що за це неодмінно буде справедливе покарання! Ми працюємо для цього, та з приводу вищезазначеного факту й подібних випадків, будемо звертатися до компетентних органів!” - наголосив омбудсмен.

Нагадаємо, раніше російська сторона не погодилася надати список дітей, вивезених із України, які не хочуть там залишатися. При цьому РФ заявила про готовність їх передати.