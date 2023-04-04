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На окупованій частині Запорізької області росіяни мінують поля

За один раз протягом 10-20 хвилин ворожа техніка може "засіяти" протитанковими мінами смугу завдовжки 1-2 кілометри.

На окупованій частині Запорізької області росіяни мінують поля

Між Михайлівкою та Орлянським на півночі окупованої частини Запорізької області росіяни мінують поля.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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За його словами, жителі помітили у полях гусеничний мінний загороджувач ГМЗ-3

"За один раз протягом 10-20 хвилин ворожа техніка може «засіяти» протитанковими мінами смугу завдовжки 1-2 кілометри", – зазначив Федоров.

Нагадаємо, за підрахунками Світового банку для повного комплексу робіт із гуманітарного розмінування України потрібно $37,4 млрд.

Тим часом за останній місяць на російських мінах підірвалися 724 людини, з них 226 загинули.

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