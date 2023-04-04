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Федоров: У школах та вишах запровадять електронний документообіг

Документи будуть у "Дії".

Федоров: У школах та вишах запровадять електронний документообіг
Фото: Скріншот з відео

У закладах науки та освіти до кінця навчального року 2023-2024 запровадять електронний документообіг.

Тож частина документів буде доступна онлайн, повідомив віцепрем'єр Михайло Федоров, інформує "Суспільне".

"Зараз будується фундаментальна інформаційна система, в якій буде реєстр школярів, вчителів та всіх шкіл", – зазначив він.

Очільник Мінцифри додав, що для того, щоб перейти з однієї школи в іншу, треба буде подати електронну заявку.

"Документи будуть у "Дії", як і потрібно для інших послуг. Я думаю, що до кінця року більшість проєктів фундаментально пов‘язаних із тим, що я сказав буде вирішено", – додав міністр.

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Нагадаємо, що у межах проєкту DT4UA, що фінансується Європейським Союзом та впроваджується естонською Академією електронного управління, Україна отримала в ЄС 17,4 млн євро на розвиток е-послуг.

Для громадян України, які через війну перебувають в інших державах, розробили застосунок I’m Ukrainian.

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